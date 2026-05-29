JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 164 auf 154 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für die Modekette aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen im Zuge der Einflüsse des Nahost-Kriegs auf Rohstoffe und Lieferketten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15,28EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 154
Kursziel alt: 164
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 154
Kursziel alt: 164
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
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