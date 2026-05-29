JEFFERIES stuft H&M auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 164 auf 154 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für die Modekette aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen im Zuge der Einflüsse des Nahost-Kriegs auf Rohstoffe und Lieferketten./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 15,28EUR auf Lang & Schwarz (29. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 154

Kursziel alt: 164

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

