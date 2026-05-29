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    Zurück im Spiel?

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    Neue KI-Speicherchips treiben die Samsung-Aktie an

    Samsung startet die Auslieferung seiner nächsten Generation von KI-Speicherchips und weckt damit die Hoffnungen auf ein Comeback im boomenden KI-Markt.

    Zurück im Spiel? - Neue KI-Speicherchips treiben die Samsung-Aktie an
    Foto: Dall-E

    Die Aktien von Samsung Electronics haben am Freitag deutlich zugelegt, nachdem der südkoreanische Technologiekonzern die Auslieferung von Mustern seines neuen Hochleistungs-KI-Speicherchips HBM4E an Kunden weltweit bekannt gegeben hat. Zeitweise sprang die Aktie um mehr als 6,5 Prozent nach oben und gehörte damit zu den stärksten Werten im südkoreanischen Leitindex KOSPI.

    Neuer HBM4E-Chip soll Leistungsgrenzen verschieben

    Im Mittelpunkt steht Samsungs neuer HBM-Speicherchip. Der Speicher erreicht Übertragungsraten von bis zu 16 Gigabit pro Sekunde und soll gleichzeitig eine höhere Energieeffizienz sowie eine verbesserte Wärmeableitung bieten.

    HBM-Speicher werden in modernen KI-Rechenzentren eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung enormer Datenmengen. Sie kommen unter anderem in leistungsstarken KI-Beschleunigern zum Einsatz, wie sie von Nvidia für die Rubin-Plattform oder von Google für seine Ironwood Tensor Processing Units entwickelt werden.

    Der neue Speicher basiert auf einer vertikalen Stapelung von DRAM-Modulen und bietet eine Kapazität von 48 Gigabyte. Damit steigt die Speicherkapazität laut Samsung um mehr als 30 Prozent gegenüber der vorherigen Generation.

     

    Mehr als 20 Prozent schneller

    Samsung betonte, dass der neue HBM4E-Chip mehr als 20 Prozent schneller sei als die bisherige HBM4-Generation. Die Einführung erfolgt nur drei Monate nachdem Samsung bereits mit der Auslieferung seiner ersten HBM4-Chips begonnen hatte.

    "Durch unsere fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und unsere frühzeitigen Infrastrukturinvestitionen werden wir das Wachstum des globalen KI-Speichermarktes weiterhin vorantreiben", erklärte Sang Joon Hwang, Executive Vice President und Leiter der Speicherentwicklung bei Samsung Electronics.

    Kampf um die Vorherrschaft im KI-Speichermarkt

    Nach Daten von Counterpoint Research kontrollierte SK Hynix im vierten Quartal 2025 rund 57 Prozent des weltweiten HBM-Marktes. Samsung kam auf 22 Prozent Marktanteil, während Micron 21 Prozent erreichte.

    Vor allem bei der Belieferung von Nvidia mit modernsten KI-Speicherlösungen hatte Samsung gegenüber seinen Wettbewerbern an Boden verloren. Der neue HBM4E könnte nun jedoch einen Wendepunkt markieren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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