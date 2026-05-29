Vom Breakaway- zum Island-Gap

Doch nur wenige Stunden später fiel die Aktie wieder in ihren vorherigen Abwärtstrend zurück. Aktuell kann sich der Kurs dort zwar noch behaupten, doch die Lage bleibt angespannt.

Mitte dieses Monats war die Aktie dynamisch über die wichtige Marke von 44,50 US-Dollar gestiegen und hatte damit zugleich einen seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrend überwunden. Dadurch wurde auf Tagesbasis zunächst ein Kaufsignal ausgelöst.

Sollte der Verkaufsdruck nach dem Ende der aktuellen Erholungsphase wieder zunehmen und die Aktie unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 38,33 US-Dollar fallen, müsste mit einer zweiten größeren Korrektur gerechnet werden. Mögliche Ziele lägen dann zunächst bei 36,49 und darunter sogar bei 32,75 US-Dollar. Dieses Szenario könnte sich für den Aufbau von Short-Positionen eignen.

Nach einer solchen Korrektur könnten allerdings wieder Long-Positionen interessant werden. Ein erstes wichtiges Kursziel wäre dann erneut der 200-Tage-Durchschnitt.

Ein weiterer Hinweis auf die Gefahr fallender Kurse liefert ein sogenanntes „Island-Gap“ rund um den Fehlausbruch – ein technisches Signal, das häufig auf eine bevorstehende Abwärtsbewegung hindeutet.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 38,30 US-Dollar

Kursziele: 36,49/32,75 US-Dollar

Renditechance via DN1HRA : 200 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Barrick Mining Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9YD0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,36 - 0,38 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,3517 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp. KO-Schwelle: 38,3517 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 42,23 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,84 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de