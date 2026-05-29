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    Barrick Mining

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    Vom Breakaway- zum Island-Gap

    Mitte dieses Monats war die Aktie dynamisch über die wichtige Marke von 44,50 US-Dollar gestiegen und hatte damit zugleich einen seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrend überwunden. Dadurch wurde auf Tagesbasis zunächst ein Kaufsignal ausgelöst.

    Doch nur wenige Stunden später fiel die Aktie wieder in ihren vorherigen Abwärtstrend zurück. Aktuell kann sich der Kurs dort zwar noch behaupten, doch die Lage bleibt angespannt.

    Sollte der Verkaufsdruck nach dem Ende der aktuellen Erholungsphase wieder zunehmen und die Aktie unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 38,33 US-Dollar fallen, müsste mit einer zweiten größeren Korrektur gerechnet werden. Mögliche Ziele lägen dann zunächst bei 36,49 und darunter sogar bei 32,75 US-Dollar. Dieses Szenario könnte sich für den Aufbau von Short-Positionen eignen.

    Nach einer solchen Korrektur könnten allerdings wieder Long-Positionen interessant werden. Ein erstes wichtiges Kursziel wäre dann erneut der 200-Tage-Durchschnitt.

    Ein weiterer Hinweis auf die Gefahr fallender Kurse liefert ein sogenanntes „Island-Gap“ rund um den Fehlausbruch – ein technisches Signal, das häufig auf eine bevorstehende Abwärtsbewegung hindeutet.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell-Order : 38,30 US-Dollar

    Kursziele: 36,49/32,75 US-Dollar

    Renditechance via DN1HRA : 200 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Barrick Mining Corp. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 42,35 // 43,12 // 44,67 // 45,90 US-Dollar
    Unterstützungen: 40,25 // 39,17 // 38,33 // 36,49 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU9YD0 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 0,36 - 0,38 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 38,3517 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp.
    KO-Schwelle: 38,3517 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 42,23 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 9,84 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DN1HRA Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 0,35 - 0,37 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 45,9535 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp.
    KO-Schwelle: 45,9535 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 42,23 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 32,75 US-Dollar
    Hebel: 9,71 Kurschance: + 200 Prozent
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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Barrick Mining Vom Breakaway- zum Island-Gap Mitte dieses Monats war die Aktie dynamisch über die wichtige Marke von 44,50 US-Dollar gestiegen und hatte damit zugleich einen seit Ende Januar bestehenden Abwärtstrend überwunden. Dadurch wurde auf Tagesbasis zunächst ein Kaufsignal ausgelöst. …
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