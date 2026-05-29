Fantasie greift um sich

Inzwischen nähert sich die Aktie ihrem Jahreshoch bei 87,41 US-Dollar. Weitere mögliche Kursziele liegen bereits bei 92,49 und darüber sogar bei 97,14 US-Dollar. Diese Marken könnten für Anleger auf der Käuferseite interessant sein.

Für den jüngsten Kursanstieg waren nicht nur die soliden Geschäftszahlen von General Motors (GM) verantwortlich. Zusätzliche Fantasie kam durch Berichte auf, wonach die US-Regierung prüft, Kriegsgüter durch GM herstellen zu lassen. Diese Aussicht sorgte offenbar für zusätzliche Kauflaune am Markt und führte oberhalb von 80,00 US-Dollar zu einem starken Kaufsignal.

Trotz der aktuellen Euphorie sollten zwischenzeitliche Rücksetzer eingeplant werden. Im Idealfall endet eine solche Korrektur im Bereich von 79,20 US-Dollar und könnte dort eine neue Kaufchance bieten.

Erst wenn die Aktie unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 77,50 US-Dollar fällt, würde sich das Chartbild wieder deutlich verschlechtern. In diesem Fall müssten weitere Kursverluste bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 71,87 US-Dollar einkalkuliert werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 84,91 US-Dollar

Kursziele: 87,41/92,49/97,14 US-Dollar

Renditechance via DN1WA9 : 125 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

General Motors Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1WA9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,82 - 0,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 75,427 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp. KO-Schwelle: 75,427 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 84,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 97,14 US-Dollar Hebel: 8,78 Kurschance: + 125 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5A67 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,26 - 1,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 99,3688 US-Dollar Basiswert: General Motors Comp. KO-Schwelle: 99,3688 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 84,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,72 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.