🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    DAX

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konsolidierung dauert an

    Die bei 24.479 Punkten eröffnete Long-Position bleibt weiterhin bestehen. Als nächstes Ziel gilt das Rekordhoch von Mitte Januar bei 25.507 Punkten. Danach wird eine neue Analyse der Kursentwicklung notwendig sein, um die weitere Richtung kurz- bis mittelfristig besser einschätzen zu können.

    Gelingt dem DAX ein nachhaltiger Ausbruch über das Januarhoch, sehen Analysten weiteres Potenzial bis 27.500 Punkte. Das würde auf eine neue Aufwärtsbewegung hindeuten.

    Auf der Unterseite gelten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 zwischen 23.932 und 24.310 Punkten als wichtige Unterstützungszone. Sollte der DAX darunter fallen, könnte dies ein Verkaufssignal mit einem möglichen Rückgang bis 23.000 Punkte auslösen.

    Unterstützend für das positive Szenario wäre ein schnelles Ende des Konflikts im Nahen Osten. Belastend könnten hingegen steigende Zinsen wirken, deren Entwicklung sich derzeit bereits andeutet.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 25.092 Punkten

    VDAX mit fallender Tendenz - gut für steigende Kurse

    Fear& Greed Index bei 61 auf "Greed" eingependelt

    Tagesanalyse:

    RSI: 59 - Buy

    MACD: 353 - Buy

    Insgesamt: Strong Buy

    MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt

    Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.020 / 24.479 / 24.203 und 23.895 Punkten.

    Gaps bei 24.943 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX nimmt Anlauf auf neue Rekordhochs - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an!

    VDAX-New

    Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig

    VDAX-New der Deutschen Börse (27. Mai 2026): Bei 19,17% (steigend) (Vortag: 19,55%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Handelsidee:

    1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten
    2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000/25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen!
    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 25.507 // 25.890 // 26.224 // 26.481 Punkte
    Unterstützungen: 25.020 // 24.479 // 24.203 // 23.895 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN1NXW Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 12,33 - 12,34 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.926,24 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.926,24 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.092,26 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte
    Hebel: 20,37 Kurschance: + 50 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY86MP Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 10,80 - 10,81 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 26.200,99 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 26.200,99 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.092,26 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 23,19 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    DAX Konsolidierung dauert an Die bei 24.479 Punkten eröffnete Long-Position bleibt weiterhin bestehen. Als nächstes Ziel gilt das Rekordhoch von Mitte Januar bei 25.507 Punkten. Danach wird eine neue Analyse der Kursentwicklung notwendig sein, um die weitere Richtung kurz- bis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     