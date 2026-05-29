Konsolidierung dauert an

RSI: 59 - Buy

MACD: 353 - Buy

Insgesamt: Strong Buy

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt

Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.020 / 24.479 / 24.203 und 23.895 Punkten. Gaps bei 24.943 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX nimmt Anlauf auf neue Rekordhochs - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an!

VDAX-New

Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig

VDAX-New der Deutschen Börse (27. Mai 2026): Bei 19,17% (steigend) (Vortag: 19,55%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziele bei 23.476/23.000 Punkten

2. Stop-Buy-Order über 24.500 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.150 Punkten. Kursziele bei 25.000 /25.507 Punkten - AKTIV! - Stopp hochziehen!