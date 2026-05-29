DAX
Konsolidierung dauert an
Die bei 24.479 Punkten eröffnete Long-Position bleibt weiterhin bestehen. Als nächstes Ziel gilt das Rekordhoch von Mitte Januar bei 25.507 Punkten. Danach wird eine neue Analyse der Kursentwicklung notwendig sein, um die weitere Richtung kurz- bis mittelfristig besser einschätzen zu können.
Gelingt dem DAX ein nachhaltiger Ausbruch über das Januarhoch, sehen Analysten weiteres Potenzial bis 27.500 Punkte. Das würde auf eine neue Aufwärtsbewegung hindeuten.
Auf der Unterseite gelten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 zwischen 23.932 und 24.310 Punkten als wichtige Unterstützungszone. Sollte der DAX darunter fallen, könnte dies ein Verkaufssignal mit einem möglichen Rückgang bis 23.000 Punkte auslösen.
Unterstützend für das positive Szenario wäre ein schnelles Ende des Konflikts im Nahen Osten. Belastend könnten hingegen steigende Zinsen wirken, deren Entwicklung sich derzeit bereits andeutet.
Aktuelle Lage
DAX bei 25.092 Punkten
VDAX mit fallender Tendenz - gut für steigende Kurse
Fear& Greed Index bei 61 auf "Greed" eingependelt
Tagesanalyse:
RSI: 59 - Buy
MACD: 353 - Buy
Insgesamt: Strong Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 25.507 / 25.890 / 26.224 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.020 / 24.479 / 24.203 und 23.895 Punkten.
Gaps bei 24.943 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX nimmt Anlauf auf neue Rekordhochs - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an!
VDAX-New
Angstlevel weiter hoch, aber stetig rückläufig
VDAX-New der Deutschen Börse (27. Mai 2026): Bei 19,17% (steigend) (Vortag: 19,55%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
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DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN1NXW
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|12,33 - 12,34 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.926,24 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.926,24 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.092,26 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|25.507 Punkte
|Hebel:
|20,37
|Kurschance:
|+ 50 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY86MP
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|10,80 - 10,81 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|26.200,99 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|26.200,99 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|25.092,26 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|23,19
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
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