Almonty Industries, Dell Technologies Registered (C) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Philipp Schulze - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Lenovo Group
|💬
|📰
|🥈
|ServiceNow
|💬
|📰
|🥉
|Alaska Energy Metals Corporation
|💬
|📰
|Deutsche Bank
|💬
|📰
|Xiaomi
|💬
|📰
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|49
|💬
|📰
|🥈
|Münchener Rück
|22
|💬
|📰
|🥉
|BioNTech
|19
|💬
|📰
|Verbio
|18
|💬
|📰
|Atos
|18
|💬
|📰
|Rheinmetall
|18
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Dell Technologies Registered (C)
|+41,57 %
|💬
|📰
|🥈
|Lenovo Group
|+23,68 %
|💬
|📰
|🥉
|Redwood AI
|+23,36 %
|📰
|🟥
|Hua Hong Semiconductor
|-9,51 %
|📰
|🟥
|AST SpaceMobile Registered (A)
|-10,33 %
|💬
|📰
|🟥
|SentinelOne Registered (A)
|-17,88 %
|💬
|📰
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Lenovo Group
Wochenperformance: +62,15 %
Wochenperformance: +62,15 %
Platz 1
ServiceNow
Wochenperformance: +12,77 %
Wochenperformance: +12,77 %
Platz 2
Alaska Energy Metals Corporation
Wochenperformance: -3,31 %
Wochenperformance: -3,31 %
Platz 3
Deutsche Bank
Wochenperformance: -3,29 %
Wochenperformance: -3,29 %
Platz 4
Xiaomi
Wochenperformance: -7,86 %
Wochenperformance: -7,86 %
Platz 5
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +15,81 %
Wochenperformance: +15,81 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +8,14 %
Wochenperformance: +8,14 %
Platz 7
Münchener Rück
Wochenperformance: -4,44 %
Wochenperformance: -4,44 %
Platz 8
BioNTech
Wochenperformance: -0,25 %
Wochenperformance: -0,25 %
Platz 9
Verbio
Wochenperformance: +5,09 %
Wochenperformance: +5,09 %
Platz 10
Atos
Wochenperformance: -2,95 %
Wochenperformance: -2,95 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: +7,74 %
Wochenperformance: +7,74 %
Platz 12
Dell Technologies Registered (C)
Wochenperformance: +75,01 %
Wochenperformance: +75,01 %
Platz 13
Lenovo Group
Wochenperformance: +62,15 %
Wochenperformance: +62,15 %
Platz 14
Redwood AI
Wochenperformance: -42,15 %
Wochenperformance: -42,15 %
Platz 15
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: +25,49 %
Wochenperformance: +25,49 %
Platz 16
AST SpaceMobile Registered (A)
Wochenperformance: +23,71 %
Wochenperformance: +23,71 %
Platz 17
SentinelOne Registered (A)
Wochenperformance: -18,42 %
Wochenperformance: -18,42 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte