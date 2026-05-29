Goldpreis
Gold legt zu +0,35 % auf 4.514,16 USD
Goldpreis klettert weiter: +0,35 % plus, jetzt 4.514,16 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,71 %
|1 Monat
|-2,05 %
|3 Monate
|-16,90 %
|1 Jahr
|+37,22 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.901,75USD. Heute, bei 4.514,16USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.868,4USD geworden – ein Plus von +137,37 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Wallstreet ONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment. Kurzfristig Abwärtsbewegung bis ca. 4365$, der Support bei 4381 hat gehalten. Einige hoffen auf Aufwärtsimpulse, andere rechnen mit weiteren Rücksetzern. Die 14-Tage-Entwicklung wirkt volatil und in enger Spanne (ca. 4365–4381$). Technische Signale werden diskutiert. wallstreetONLINE-Forum.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,15EUR
|+0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,36EUR
|+0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,88EUR
|+0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,20EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,49EUR
|-0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,15EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,26EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,74EUR
|+0,68 %
|Long
|1
|0,00
|126,30EUR
|+1,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,649EUR
|-1,73 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.