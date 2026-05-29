Gold legt zu +0,35 % auf 4.514,16 USD

+0,35 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,71 % 1 Monat -2,05 % 3 Monate -16,90 % 1 Jahr +37,22 %

Der Markt bleibt freundlich: Gold klettert umund steht bei 4.514,16. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.901,75USD. Heute, bei 4.514,16USD, wäre daraus ein Vermögen von 11.868,4USD geworden – ein Plus von +137,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Wallstreet ONLINE-Forum zeigt gemischtes Gold-Sentiment. Kurzfristig Abwärtsbewegung bis ca. 4365$, der Support bei 4381 hat gehalten. Einige hoffen auf Aufwärtsimpulse, andere rechnen mit weiteren Rücksetzern. Die 14-Tage-Entwicklung wirkt volatil und in enger Spanne (ca. 4365–4381$). Technische Signale werden diskutiert. wallstreetONLINE-Forum.