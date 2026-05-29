Silberpreis
Silber konsolidiert fast unverändert 75,75 USD
Markt ohne klare Richtung: Silber +0,10 % auf 75,75 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,27 %
|1 Monat
|+3,77 %
|3 Monate
|-21,62 %
|1 Jahr
|+129,61 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 27,99760USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 75,75USD ein Wert von 27.056,8USD geworden – ein Gewinn von +170,57 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment. Kurzfristig hohe Volatilität (2–5 USD/Tag) und Diskussionen zu einer Abwärts-Welle Z sowie GAP-Muster. Fundamental gilt Inflation als Treiber; manche sehen langfristig Sachwerte im Vorteil, andere rechnen mit Rücksetzern. Analysten nennen 96–100 USD; Unsicherheit bleibt. Die 14‑Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,15EUR
|+0,72 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,36EUR
|+0,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,88EUR
|+0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,20EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,49EUR
|-0,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,15EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,26EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,74EUR
|+0,68 %
|Long
|1
|0,00
|126,30EUR
|+1,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,649EUR
|-1,73 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.