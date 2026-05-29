Silber konsolidiert fast unverändert 75,75 USD

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,27 % 1 Monat +3,77 % 3 Monate -21,62 % 1 Jahr +129,61 %

Silber konsolidiert nahezu unverändert bei 75,75und befindet sich in einer abwartenden Phase.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 27,99760USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 75,75USD ein Wert von 27.056,8USD geworden – ein Gewinn von +170,57 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein gemischtes Silber-Sentiment. Kurzfristig hohe Volatilität (2–5 USD/Tag) und Diskussionen zu einer Abwärts-Welle Z sowie GAP-Muster. Fundamental gilt Inflation als Treiber; manche sehen langfristig Sachwerte im Vorteil, andere rechnen mit Rücksetzern. Analysten nennen 96–100 USD; Unsicherheit bleibt. Die 14‑Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.