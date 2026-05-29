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    Ölpreis

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    Ölpreis gibt nach – Brent fällt auf 91,95 USD

    Der Ölmarkt zeigt Schwäche. Brent gibt -0,42 % nach und fällt auf 91,95 USD.

    Ölpreis - Ölpreis gibt nach – Brent fällt auf 91,95 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Abgaben prägen den Handel: Brent-Öl sinkt um -0,42 % auf 91,95USD. Marktteilnehmer reagieren zurückhaltend angesichts unsicherer Nachfrageaussichten.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,59 %
    1 Monat -12,14 %
    3 Monate +21,30 %
    1 Jahr +42,66 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Öl (Brent) investiert, lag der Preis bei 77,38595USD. Heute notiert Öl (Brent) bei 91,95USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.188,20USD wert – ein Zuwachs von +18,82 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    Brent-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Geopolitische Risiken (Hormus, Iran) setzen den Ölpreis unter Druck, während physische Fundamentals gegenläufig wirken. Notierung um 92–95 USD in der jüngsten Phase; einige Beiträge erwarten weitere Abgaben bis ca. 85 USD, andere sehen Aufwärtsimpulse. Insgesamt bleibt die Stimmung vorsichtig-skeptisch gegenüber einer schnellen Fundamentalanpassung. wallstreetONLINE-Forum.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

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    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Neben physischen Angebots- und Nachfrageströmen wird der Brent-Ölpreis stark von den Finanzmärkten beeinflusst. Erwartungen an die Geldpolitik, insbesondere das Zinsniveau und die Entwicklung des US-Dollars, spielen eine wichtige Rolle, da Öl international in US-Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar kann den Ölpreis dämpfen, während ein schwächerer Dollar oft unterstützend wirkt. Auch spekulative Positionierungen an den Terminmärkten, Absicherungsstrategien von Produzenten und die Nachfrage institutioneller Investoren beeinflussen die Preisentwicklung. Fördermengen, geopolitische Risiken und makroökonomische Daten treffen damit auf finanzielle Erwartungen, was Brent-Öl zu einem der volatilsten und meistbeobachteten Rohstoffe macht.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -0,77 %
    -12,59 %
    -12,14 %
    +21,30 %
    +42,66 %
    +18,82 %
    +32,96 %
    +83,41 %
    +43,46 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740



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