JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim

„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“

Von Michael Gneuss

Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten





CTS Eventim hat ein erstaunliches Wachstum hinter sich, trotz dramatischer Krisen. Klaus-Peter Schulenberg, Gründer und Chef des Ticket- und Event-Konzerns, erklärt bei WELT, wie er seine Firma an die Spitze brachte.









Gewinner-Konzern CTS Eventim hat den Umsatz von 2018 auf 2025 um sagenhafte 148 Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,23 auf 2,89 Euro. Das Besondere daran: Inmitten dieses Zeitraums lag die Coronakrise, in der der Ticketverkäufer und Eventveranstalter kaum noch Umsätze erzielen konnte. Im Gespräch mit WELT sieht CEO und Gründer Klaus-Peter Schulenberg eine Vielzahl von Gründen für die Resilienz und Wachstumsstärke seines Unternehmens.





Gleichzeitig sehen wir, dass das Nachfragewachstum nach den Nachholeffekten der Post-Corona-Jahre auf eine Normalkurve einschwenkt. In einigen Märkten ist auch der Wettbewerb intensiver geworden. Nicht zuletzt investieren wir gerade gezielt in unsere Technologien, Produkte und E-Commerce-Plattformen sowie in KI-Themen und schaffen damit beste Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens.









Darüber hinaus gehören wir zu den wenigen europäischen E-Commerce-Unternehmen, die technologisch und operativ in der Lage sind, auch im globalen Maßstab mit den großen amerikanischen Plattformen mitzuhalten. Das eröffnet uns weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Wir denken dabei nicht in Quartalen, sondern konzentrieren uns auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens.





Wir wussten aufgrund von Analysen, dass unsere Kunden an Lifestyleprodukten interessiert sind. Plötzlich hatten wir Zeit, dieses Potenzial zu erschließen. Wir haben das Kosmetik-Start-up Kess Berlin gegründet, die Marke aufgebaut, und internationalisiert und sind mit ihr längst auch im stationären Handel präsent, zum Beispiel bei Douglas. Ich bin Kess jüngst sogar in einem Mailänder Concept Store begegnet. Kess arbeitet seit 2023 profitabel. Die Umsätze steigen rasant, unter anderem durch das erfolgreiche Influencer-Marketing.









Wir sind zum Beispiel in der Lage, extreme Lastspitzen abzudecken. Das ist notwendig, um den Ticketverkauf für Großkonzerte oder Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder auch eine Tournee von Taylor Swift reibungslos abzuwickeln. Zum Zeitpunkt des Verkaufsstarts muss das System einen enormen Ansturm bewältigen können. Was wir bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro bewiesen haben, konnten wir in Paris 2024 und Milano Cortina 2026 bestätigen. So ist es kein Zufall, dass sich auch die Sommerspiele in Los Angeles 2028 für uns als Ticketingpartner entschieden haben.









In Europa sind wir die Nummer eins in Ticketing und Live-Entertainment, global die Nummer zwei. Das liegt unter anderem daran, dass unser Hauptmitbewerber mit den USA einen ungleich größeren und umsatzstärkeren Heimatmarkt besitzt. Unsere Technologie bleibt dennoch die Benchmark.









In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.

WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?

Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.













Negative konjunkturelle Entwicklungen hatten in der Vergangenheit keinen Einfluss auf unseren Geschäftserfolg. Vielmehr stieg in Krisenzeiten sogar die Nachfrage nach Erlebnissen, die die Menschen aus dem Alltag entführen. Das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Die geopolitische Lage verunsichert die Verbraucher. Und dennoch: Die von uns veranstalteten Festivals Rock am Ring und Rock im Park, die im Juni stattfinden, waren wieder in Rekordzeit ausverkauft.













Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?

Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.





(Note: ggfs. werden die Venus (Asset) auch wieder verkauft aber der Betrieb verbleibt vertraglich zugesichert? oder Sale & Lease Back..just my 2 cents.)





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