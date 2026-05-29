ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 40 Euro, 'Hold' - Neuer Analyst
- Jefferies hebt Kursziel für Bayer von 25 auf 40
- Einstufung bleibt auf Hold trotz Kurszielanhebung
- Gerichtsrisiko könnte Kurs auf 30 Euro drücken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Pharma-Analyst Michael Leuchten sieht auf Basis der "Summe-aller-Teile" aktuell theoretisch einen Wert von 45 Euro je Aktie. Die Rechtsstreitigkeiten blieben allerdings ein Unsicherheitsfaktor, der die Aktien der Leverkusener im ungünstigen Fall auch wieder auf 30 Euro zurückwerfen könnte, schrieb er. Ohne zusätzliche Impulse aus der Wirkstoffforschung könne man Bayer auch nicht als günstige Pharma-Aktie bezeichnen, so Leuchten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 37,88 auf Tradegate (29. Mai 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,90 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +6,55 %/+38,52 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 40 Euro
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„Investing.com - Der europäische Pharmariese Bayer sieht sich bei seinen Bemühungen, tausende Klagen im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichter Roundup beizulegen, mit einer neuen prozessualen Hürde konfrontiert. Eine Gruppe von Klägern hat beantragt, den vorgeschlagenen Vergleich von einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri an ein Bundesgericht zu verweisen.
Laut einer aktuellen Analyse von Morgan Stanley legten die Widerspruchsführer am 21. Mai formell Einspruch ein und reichten am 22. Mai einen Antrag auf Verweisung an ein Bundesgericht ein. Sie argumentieren, der Vergleichsprozess sei eher wie eine vorab getroffene Vereinbarung strukturiert als ein echtes streitiges Gerichtsverfahren. Die Kläger machen geltend, der vorgeschlagene Vergleich könnte zukünftige Anspruchsteller, einschließlich Personen, bei denen noch kein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) diagnostiziert wurde, in unfairer Weise binden. Zudem kritisieren sie die Opt-out-Verfahren als übermäßig aufwendig.
Dieser rechtliche Schritt könnte eine für den 9. Juli angesetzte entscheidende Anhörung zur Angemessenheit des Vergleichs verzögern. Die Analysten von Morgan Stanley gehen jedoch davon aus, dass das Bundesgericht den Fall auf Grundlage bestehender Präzedenzfälle letztlich an das Gericht in Missouri zurückverweisen könnte. Die Frist für einen Ausstieg aus dem Vergleich oder einen Widerspruch, der 4. Juni, bleibt voraussichtlich unverändert.
Morgan Stanley bestätigte die Einstufung für die Bayer-Aktie mit "Overweight" und bekräftigte das Kursziel von 53 €. Eine erfolgreiche Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte nach Ansicht der Bank erhebliches Aufwärtspotenzial für Anleger freisetzen. Die Bayer-Aktie schloss am 22. Mai bei 38,51 €, was im Vergleich zur Bewertungsschätzung der Bank einem Kurspotenzial von rund 37 % entspricht….“
Investing.com, 26.5.26
Alle guten NAchrichten scheinen der Aktie keinen Auftrieb geben zu können. Selbstredend missfällt mir das.