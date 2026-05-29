Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 40 Euro, 'Hold' - Neuer Analyst

karo1 schrieb 27.05.26, 16:09

Es gibt wohl Schwierigkeiten bei dem Vergleich und nach der letzten Anhörung war und ist wohl eine gehörige Portion Zweifel im Markt.



„Investing.com - Der europäische Pharmariese Bayer sieht sich bei seinen Bemühungen, tausende Klagen im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichter Roundup beizulegen, mit einer neuen prozessualen Hürde konfrontiert. Eine Gruppe von Klägern hat beantragt, den vorgeschlagenen Vergleich von einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri an ein Bundesgericht zu verweisen.



Laut einer aktuellen Analyse von Morgan Stanley legten die Widerspruchsführer am 21. Mai formell Einspruch ein und reichten am 22. Mai einen Antrag auf Verweisung an ein Bundesgericht ein. Sie argumentieren, der Vergleichsprozess sei eher wie eine vorab getroffene Vereinbarung strukturiert als ein echtes streitiges Gerichtsverfahren. Die Kläger machen geltend, der vorgeschlagene Vergleich könnte zukünftige Anspruchsteller, einschließlich Personen, bei denen noch kein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) diagnostiziert wurde, in unfairer Weise binden. Zudem kritisieren sie die Opt-out-Verfahren als übermäßig aufwendig.



Dieser rechtliche Schritt könnte eine für den 9. Juli angesetzte entscheidende Anhörung zur Angemessenheit des Vergleichs verzögern. Die Analysten von Morgan Stanley gehen jedoch davon aus, dass das Bundesgericht den Fall auf Grundlage bestehender Präzedenzfälle letztlich an das Gericht in Missouri zurückverweisen könnte. Die Frist für einen Ausstieg aus dem Vergleich oder einen Widerspruch, der 4. Juni, bleibt voraussichtlich unverändert.



Morgan Stanley bestätigte die Einstufung für die Bayer-Aktie mit "Overweight" und bekräftigte das Kursziel von 53 €. Eine erfolgreiche Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte nach Ansicht der Bank erhebliches Aufwärtspotenzial für Anleger freisetzen. Die Bayer-Aktie schloss am 22. Mai bei 38,51 €, was im Vergleich zur Bewertungsschätzung der Bank einem Kurspotenzial von rund 37 % entspricht….“



Investing.com, 26.5.26