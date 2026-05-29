+57 % und kein Ende in Sicht: Die Drohnen-Gier eskaliert gerade komplett

Besonders stark gefragt waren Aktien von Unusual Machines, die um mehr als 57 Prozent zulegten. Doch die Rallye erfasste weite Teile des Sektors. Auch Red Cat Holdings, AeroVironment, Kratos Defense, Ondas Holdings, AgEagle Aerial Systems, ZenaTech und AIRO Group verzeichneten zweistellige Kursaufschläge. Auch am Freitag sind die Vorzeichen erneut grün. Anleger setzen zunehmend darauf, dass Drohnen, autonome Systeme und KI-gesteuerte Aufklärungstechnologie zu den wichtigsten Zukunftsfeldern der amerikanischen Rüstungsindustrie gehören könnten.

Drohnenaktien haben am Donnerstag massiv zugelegt, nachdem Berichte über mögliche Finanzierungsdeals der Trump-Regierung neue Fantasie in den Sektor gebracht hatten. Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft die US-Regierung Beteiligungen und Finanzierungslösungen für ausgewählte amerikanische Drohnenunternehmen, um die heimische Produktion strategisch auszubauen und die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Unusual Machines auch deshalb, weil Donald Trump Jr. dort als Investor und Vorstandsmitglied engagiert ist. Laut den Berichten laufen die Gespräche zwischen Pentagon und Drohnenherstellern bereits seit Monaten. Neben dem Verteidigungsministerium soll auch das Office of Strategic Capital beteiligt sein — eine staatliche Finanzierungseinheit zur Förderung strategisch wichtiger Technologien und Lieferketten.

Zu den möglichen Förderkandidaten zählen neben Unusual Machines auch Performance Drone Works sowie das von Sequoia Capital unterstützte Start-up Neros Technologies. Das Unternehmen entwickelt sogenannte FPV-Angriffsdrohnen, die inzwischen als zentrale Technologie moderner Kriegsführung gelten. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie stark günstige und flexible Drohnensysteme klassische militärische Strukturen verändern können.

Der mögliche Vorstoß passt in eine größere Strategie der Trump-Regierung. Bereits zuvor hatte Washington Beteiligungsmodelle oder staatliche Unterstützung für Seltene Erden, die Quantencomputerbranche, Intel und den Rüstungskonzern L3Harris diskutiert. Ziel ist der Aufbau strategischer Industrien innerhalb der USA.

Parallel verschärft sich der Streit mit dem chinesischen Marktführer DJI. Die US-Regulierungsbehörde FCC hatte Ende 2025 den Verkauf ausländischer Drohnen mit Verweis auf nationale Sicherheitsrisiken verboten. DJI kämpft juristisch gegen die Entscheidung und veröffentlichte nun eine unabhängige Sicherheitsanalyse des US-Cybersicherheitsunternehmens OnDefend. Demnach seien bei umfangreichen Tests keine Hinweise auf Datenübertragungen nach China, Manipulationen der Lieferkette oder versteckte Hintertüren gefunden worden.

Trotzdem arbeitet Washington weiter daran, eine eigenständige amerikanische Drohnenindustrie aufzubauen. Für Anleger entwickelt sich der Sektor damit zunehmend zu einer geopolitischen KI- und Rüstungswette mit enormer Dynamik.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



