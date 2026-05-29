Dell Technologies Registered (C) Aktie pulverisiert Erwartungen - 29.05.2026

Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens um 88 Prozent auf 43,84 Milliarden US-Dollar, wie Dell bekanntgab. Damit lag der Konzern klar über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 35,43 Milliarden Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 4,86 Dollar die Erwartungen deutlich, die zuvor bei 2,94 Dollar gelegen hatten. Für das zweite Quartal stellte Dell ebenfalls Zahlen in Aussicht, die über den bisherigen Markterwartungen liegen.

Dell hat seine Prognosen für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr deutlich erhöht. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Servern, die speziell für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgelegt sind. Die Dell-Aktie legte daraufhin im nachbörslichen Handel um 39 Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Angetrieben wird das Wachstum vor allem durch den Ausbau von Rechenzentren. Viele Kunden investieren verstärkt in KI-Server, die mit leistungsfähigen Nvidia-Chips ausgestattet sind. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Dell nun einen Umsatz von rund 60 Milliarden Dollar mit KI-Servern. Zuvor war das Unternehmen von 50 Milliarden Dollar ausgegangen. Auch die Gesamtumsatzprognose wurde angehoben: Statt bisher 138 bis 142 Milliarden Dollar rechnet das Management nun mit 165 bis 169 Milliarden Dollar.

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Dell Technologies Registered (C) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +41,02 % auf 383,00€. Damit gewinnt die Aktie +111,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +3,51 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 383,00€, mit einem Plus von +41,02 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Dell Technologies Registered (C) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +215,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +75,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +120,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +259,19 %.



