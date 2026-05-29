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    Besonders beachtet!

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    SILTRONIC AG Aktie bestätigt den positiven Trend - 29.05.2026

    Am 29.05.2026 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +4,38 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie bestätigt den positiven Trend - 29.05.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Die SILTRONIC AG Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,38 % auf 98,90 zulegen. Das sind +4,15  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SILTRONIC AG Aktie. Nach einem Plus von +1,77 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 98,90, mit einem Plus von +4,38 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SILTRONIC AG Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +74,01 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +7,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +98,26 % gewonnen.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,34 %
    1 Monat +41,24 %
    3 Monate +74,01 %
    1 Jahr +165,07 %
    Stand: 29.05.2026, 08:27 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,96 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,60 %.

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    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +10,71 %
    +8,10 %
    +45,11 %
    +78,78 %
    +172,33 %
    +27,11 %
    -31,96 %
    +490,15 %
    +171,07 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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