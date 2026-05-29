Verve Group Registered (A) Aktie gewinnt an Wert - 29.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verve Group Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,02 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,7000€, mit einem Plus von +1,61 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Verve Group Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +14,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) +0,18 % gewonnen.

Verve Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,69 % 1 Monat +13,00 % 3 Monate +26,40 % 1 Jahr -46,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verve Group Registered (A) Aktie

Stand: 29.05.2026, 08:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Verve-Aktie: Zustimmung zu soliden Fundamentaldaten (organisches Wachstum, 98% Kundenbindung), kurzfristige Margenbelastung durch Vertriebs‑/AI‑Investitionen, typische Saisonalität (H1 schwach, H2 stärker), Q1 leicht unter Erwartungen, FY‑2026 bestätigt. Retail‑Media gilt als potenzieller Kurstreiber; Chart zeigt Bodenbildung/Trendwende; CMD/Earnings Call werden erwartet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 342,20 Mio. € wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.