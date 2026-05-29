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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 29.05.2026

    Am 29.05.2026 ist die ServiceNow Aktie, bisher, um +6,19 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 29.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 29.05.2026

    Mit einer Performance von +6,19 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +6,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 99,16, mit einem Plus von +6,19 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ServiceNow einen Gewinn von +9,91 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ServiceNow um -25,72 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,77 %
    1 Monat +27,45 %
    3 Monate +9,91 %
    1 Jahr -46,73 %
    Stand: 29.05.2026, 08:28 Uhr

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,39 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Dell Technologies Registered (C) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, IBM und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %. IBM notiert im Plus, mit +4,47 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,65 %. Oracle legt um +4,93 % zu

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +5,85 %
    +12,77 %
    +27,45 %
    +9,91 %
    -46,73 %
    -2,78 %
    +25,05 %
    +677,92 %
    +2.377,19 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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