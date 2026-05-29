IBM Aktie bestätigt den positiven Trend - 29.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +3,30 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 237,00€, mit einem Plus von +4,47 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die IBM Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +19,41 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,64 % verloren.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,88 % 1 Monat +19,97 % 3 Monate +19,41 % 1 Jahr +1,07 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 29.05.2026, 08:29 Uhr

Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,80 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,41 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,65 %. Oracle legt um +4,93 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +24,75 %.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.