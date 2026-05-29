ITM Power - Aktie schießt in die Höhe +4,82 % - 29.05.2026

Mit einer Performance von +4,82 % konnte die ITM Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +8,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,5660€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ITM Power einen Gewinn von +257,87 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +39,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +65,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +254,13 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +39,23 % 1 Monat +65,24 % 3 Monate +257,87 % 1 Jahr +332,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 29.05.2026, 08:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung der ITM Power-Aktie sowie Bewertung und fundamentale/technische Treiber. Im Fokus stehen potenzielle Aufträge und Verzögerungen durch Bürokratie, mögliche Kursimpulse durch MSCI-/FTSE-Aufnahmen und damit verbundene Zuflüsse, Shortselling-Dynamik und spekulative Preisziele. Beispiele aus der Diskussion: Kursnähe um ca. 2,49 EUR und Ambitionen über 1.500 GBX, sowie erwartetes Wachstum trotz geopolitischer Unsicherheiten.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,14 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,80 %. Siemens Energy legt um +1,59 % zu

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.