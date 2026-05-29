Xiaomi Aktie heute im Minus - 29.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Xiaomi Aktie. Sie fällt um -2,83 % auf 3,0695€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,69 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Xiaomi Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -16,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,80 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Xiaomi -30,84 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,23 % 1 Monat -7,80 % 3 Monate -16,27 % 1 Jahr -48,30 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Stand: 29.05.2026, 08:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Xiaomi-Aktie. Die Diskussion sieht Schwäche durch steigende Chip-/Speicherpreise, Margendruck und hohe EV-/KI-Investitionen, was Q1-Gewinnrückgang bestätigt. Technisch ist eine Unterstützung um 29 HKD im Fokus; Bruch könnte Abwärtsdruck verstärken. Rückkaufprogramm (~20 Mrd HKD), Short-Positionen und regulatorische Themen prägen die Debatte, während OANDA-Prognosen als unsicher gelten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,11 Mrd. € wert.

Chinas Elektroauto-Riesen geraten immer stärker unter Druck. Nach BYD, Xiaomi und XPeng liefert nun auch Li Auto schwache Zahlen: Der Umsatz fällt, die Marge bricht ein und der freie Cashflow rutscht tief ins Minus. Die Aktie gibt nach ? und Anleger …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,40 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,65 %.

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Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.