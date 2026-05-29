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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie handelt heute Ex-Dividende - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Bank Aktie bisher Verluste von -2,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie handelt heute Ex-Dividende - 29.05.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Deutsche Bank Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Die Deutsche Bank Aktie verliert heute. Der Grund liegt im heutigen Dividendenabschlag. Zuletzt fiel die Aktie um -2,46 % auf 27,73. Damit verliert die Aktie -0,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,46 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Bank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,17 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -3,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,41 % verloren.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,29 %
    1 Monat 0,00 %
    3 Monate -5,17 %
    1 Jahr +12,24 %

    Stand: 29.05.2026, 08:32 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursprognosen rund um die Hauptversammlung (Ziel +8–12%/Kursziele um 30 €), die aktuelle Kursentwicklung (rund 29,17 €, Support bei ~28 €), mögliche Belastungen durch Konflikte im Nahen Osten sowie fundamentale Fragen: umstrittene Wahl des Prüfers EY, Kritik an Vorstands-/Aufsichtsratsvergütung, Dividendenvorschlag von 1,00 € und Gewinnverwendung, sowie Bewertung gegenüber europäischen Banken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,89 Mrd. € wert.

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    Almonty Industries, Dell Technologies Registered (C) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

     

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

     

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,01 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +0,27 %. UBS Group legt um +0,26 % zu

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Deutsche Bank

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    +123,65 %
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    +3,25 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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