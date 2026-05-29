Deutsche Bank Aktie handelt heute Ex-Dividende - 29.05.2026

Die Deutsche Bank Aktie verliert heute. Der Grund liegt im heutigen Dividendenabschlag. Zuletzt fiel die Aktie um -2,46 % auf 27,73€. Damit verliert die Aktie -0,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Deutsche Bank Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,46 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Bank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,17 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um -3,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus 0,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,41 % verloren.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat 0,00 % 3 Monate -5,17 % 1 Jahr +12,24 %

Stand: 29.05.2026, 08:32 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursprognosen rund um die Hauptversammlung (Ziel +8–12%/Kursziele um 30 €), die aktuelle Kursentwicklung (rund 29,17 €, Support bei ~28 €), mögliche Belastungen durch Konflikte im Nahen Osten sowie fundamentale Fragen: umstrittene Wahl des Prüfers EY, Kritik an Vorstands-/Aufsichtsratsvergütung, Dividendenvorschlag von 1,00 € und Gewinnverwendung, sowie Bewertung gegenüber europäischen Banken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,89 Mrd. € wert.

Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien dürfte dem deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag im Mai moderate Kursgewinne bescheren. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,01 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +0,27 %. UBS Group legt um +0,26 % zu

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



