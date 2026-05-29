Autonomes Fahren für Billigautos? BYD greift jetzt den Massenmarkt an

Mit dem neuen Xuanji-A3-Chip greift BYD nicht nur Konkurrenten wie Tesla, XPeng oder Xiaomi an, sondern zunehmend auch den chinesischen Technologieriesen Huawei. Laut Vorstandschef Wang Chuanfu soll der neue Chip rund 20 Prozent weniger Strom verbrauchen als vergleichbare Systeme und gleichzeitig die zentrale Rechenplattform des Fahrzeugs steuern — vom intelligenten Cockpit über Fahrerassistenz bis hin zum Elektroantrieb.

Laut Bloomberg verschärft BYD den Wettbewerb im Markt für autonomes Fahren massiv und setzt dabei zunehmend auf eigene Halbleitertechnologie. Der weltweit größte Hersteller von Elektroautos stellte demnach am Donnerstag einen neuen 4-Nanometer-Chip für autonomes Fahren vor, den das Unternehmen als leistungsstärksten Chip Chinas für selbstfahrende Fahrzeuge bezeichnet. Gleichzeitig kündigte BYD an, sein Fahrerassistenzsystem "God’s Eye" deutlich breiter auszurollen und künftig auch günstige Volumenmodelle mit fortschrittlicher Technologie auszustatten.

Der Vorstoß kommt für BYD zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Der Konzern kämpft seit Monaten mit schwächerer Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt und zunehmendem Preisdruck. Die Verkaufszahlen gingen zuletzt acht Monate in Folge zurück, während der Quartalsgewinn so stark einbrach wie zuletzt 2020. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um intelligente Fahrtechnologien immer weiter.

BYD setzt deshalb verstärkt auf KI-basierte Fahrerassistenzsysteme als neue Wachstumsquelle. Künftig sollen selbst günstige Modelle wie der Seagull oder Dolphin mit LiDAR-Sensoren und erweiterten Assistenzfunktionen ausgestattet werden. Das Zusatzpaket soll umgerechnet rund 1.770 US-Dollar kosten und könnte dem Konzern mitten im Preiskrieg eine zusätzliche Einnahmequelle verschaffen.



Reuters zufolge will BYD das Vertrauen in seine Fahrassistenzsysteme nun auch mit zusätzlichen Servicepaketen stärken. Das Unternehmen kündigte an, sämtliche Schäden und Reparaturkosten zu übernehmen, falls während der Nutzung der "City Navigation"-Funktion Unfälle auftreten. Laut Wang strebe BYD durch intelligente Fahrtechnologien langfristig "null Verkehrsunfälle" an.

Um die Software schneller zu trainieren, nutzt BYD seinen enormen Fahrzeugbestand. Nach Unternehmensangaben sind bereits mehr als 3,15 Millionen Fahrzeuge mit entsprechender Hardware unterwegs und sammeln täglich rund 200 Millionen Kilometer an Fahrdaten. Genau dieser Datenschatz gilt als entscheidender Vorteil im globalen Rennen um autonomes Fahren.

Allerdings gibt es auch Zweifel an der Reife der Systeme. In China häufen sich Beschwerden über Probleme mit "God’s Eye", während Analysten darauf verweisen, dass BYD bei autonomer Fahrsoftware bislang hinter Tesla zurücklag. Gleichzeitig wartet Tesla weiterhin auf regulatorische Freigaben für sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem in China.

Trotzdem macht BYD klar, wohin die Reise geht: Hochentwickelte KI- und Fahrassistenztechnologie soll nicht länger Luxusfahrzeugen vorbehalten bleiben, sondern zum Massenprodukt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



