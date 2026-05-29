Iran-Krieg bringt Chemiebranche Atempause
- Kurzfristige Sonderkonjunktur durch Hamsterkäufe
- Umsatz und Produktion stiegen jeweils um 2 Prozent
- Kein nachhaltiger Aufschwung nur Zwischenhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg beschert der kriselnden deutschen Chemieindustrie eine Sonderkonjunktur. Sie profitiert von Hamsterkäufen, da Industriekunden mit dem Konflikt und der gesperrten Straße von Hormus Lieferengpässe fürchten. Im ersten Quartal stiegen Produktion und Umsatz in der Chemie um je 2 Prozent zum Schlussquartal 2025, wie der Branchenverband VCI in Frankfurt mitteilte.
Dabei wuchsen die Erlöse in allen Bereichen, darunter bei Grund- und Spezialchemikalien, in der Petrochemie und bei Körperpflegemitteln. "Zusätzliche Bestellungen zu Jahresbeginn deuten teils auf Vorsichtsbestellungen und Lageraufbau angesichts der Eskalation am Golf hin", hieß es. Auch sei der Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen gestoppt. Insgesamt kletterte der Umsatz in der Chemie- und Pharmabranche saisonbereinigt um 2,1 Prozent auf fast 51 Milliarden Euro zum Vorquartal, die Auslastung der Anlagen stieg von niedrigem Niveau aus.
Branche sieht nur Zwischenhoch
Eine Trendwende für Deutschlands drittgrößte Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau sieht VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup aber nicht. So lägen Umsatz und Produktion in der Chemie deutlich unter Vorjahresniveau und der Pharmabereich der Branche schwächele, der 2025 im Zollstreit mit den USA noch Vorzieheffekte erlebt hatte. "Wir sehen keine Aufbruchstimmung, sondern geopolitisches Hamstern", sagte Große Entrup. "Das ist ein panischer Zwischenpeak, von dem kurzfristig auch Teile der chemischen Industrie profitieren." Im Gesamtjahr dürfte die Produktion sinken.
Weniger Druck aus China
Die Chemieindustrie kämpft seit Jahren mit teurer Energie, hartem Wettbewerb aus Asien, der Konjunkturflaute und Überkapazitäten bei Basischemikalien. Doch die Konkurrenz aus China, die mit niedrigen Preisen Druck macht, ist von dem Iran-Krieg stärker betroffen und mehr von Rohstoffen aus dem Nahen Osten abhängig als Europas Chemiebranche. So ließ die Importschwemme aus Asien nach. Der Branchenriese BASF konnte zuletzt deutliche Preiserhöhungen durchsetzen, der Spezialchemiekonzern Evonik erwartet ein starkes zweites Quartal.
Da manche Wettbewerber aus Asien nicht liefern können, sinkt das Überangebot an Basischemikalien, die als Ausgangsstoff etwa für Arzneien und Kunststoffe dienen. "Positive Auswirkungen auf die Nachfrage spürt insgesamt gut ein Viertel der Unternehmen", schrieb der VCI. Vor allem Großunternehmen im Grundstoffbereich profitierten. Wenn der Krieg vorbei sei, werde der Druck aber wieder steigen. Zugleich würden Lösemittel und Harze knapp.
Auch das Ifo-Institut sieht für die Chemie keine dauerhafte Besserung. Laut einer Umfrage bewertet die Branche ihre aktuelle Lage im Mai besser, die Geschäftserwartungen sanken aber auf einen Tiefstand seit Oktober 2022. Die Unternehmen sähen lediglich eine vorübergehende Belebung ihrer Geschäfte./als/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 50,68 auf Tradegate (29. Mai 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,90 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +6,50 %/+38,45 % bedeutet.
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„Investing.com - Der europäische Pharmariese Bayer sieht sich bei seinen Bemühungen, tausende Klagen im Zusammenhang mit seinem Unkrautvernichter Roundup beizulegen, mit einer neuen prozessualen Hürde konfrontiert. Eine Gruppe von Klägern hat beantragt, den vorgeschlagenen Vergleich von einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri an ein Bundesgericht zu verweisen.
Laut einer aktuellen Analyse von Morgan Stanley legten die Widerspruchsführer am 21. Mai formell Einspruch ein und reichten am 22. Mai einen Antrag auf Verweisung an ein Bundesgericht ein. Sie argumentieren, der Vergleichsprozess sei eher wie eine vorab getroffene Vereinbarung strukturiert als ein echtes streitiges Gerichtsverfahren. Die Kläger machen geltend, der vorgeschlagene Vergleich könnte zukünftige Anspruchsteller, einschließlich Personen, bei denen noch kein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) diagnostiziert wurde, in unfairer Weise binden. Zudem kritisieren sie die Opt-out-Verfahren als übermäßig aufwendig.
Dieser rechtliche Schritt könnte eine für den 9. Juli angesetzte entscheidende Anhörung zur Angemessenheit des Vergleichs verzögern. Die Analysten von Morgan Stanley gehen jedoch davon aus, dass das Bundesgericht den Fall auf Grundlage bestehender Präzedenzfälle letztlich an das Gericht in Missouri zurückverweisen könnte. Die Frist für einen Ausstieg aus dem Vergleich oder einen Widerspruch, der 4. Juni, bleibt voraussichtlich unverändert.
Morgan Stanley bestätigte die Einstufung für die Bayer-Aktie mit "Overweight" und bekräftigte das Kursziel von 53 €. Eine erfolgreiche Beilegung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten könnte nach Ansicht der Bank erhebliches Aufwärtspotenzial für Anleger freisetzen. Die Bayer-Aktie schloss am 22. Mai bei 38,51 €, was im Vergleich zur Bewertungsschätzung der Bank einem Kurspotenzial von rund 37 % entspricht….“
Investing.com, 26.5.26
Alle guten NAchrichten scheinen der Aktie keinen Auftrieb geben zu können. Selbstredend missfällt mir das.