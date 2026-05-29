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    Drohnen-Einschlag

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    Rumänien verlangt mehr Mittel zu Abwehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Rumänien fordert mehr Drohnenabwehr und informiert Nato
    • Absturz in Galati entzündet Wohnhaus, zwei verletzt
    • Bukarest sieht Russland in direkter Verantwortung
    Drohnen-Einschlag - Rumänien verlangt mehr Mittel zu Abwehr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BUKAREST/GALATI (dpa-AFX) - Nach dem Absturz einer russischen Drohne auf ein Wohnhaus im ostrumänischen Galati verlangt das EU- und Nato-Land mehr Mittel zur Abwehr. Wie das Außenministerium in Bukarest mitteilte, habe man das Nato-Generalsekretariat über den Vorfall informiert und um die Beschleunigung des Transfers von Drohnen-Abwehrtechnik nach Rumänien gebeten.

    Rumänien werde diese "gravierende Verletzung des internationalen Rechts und seines Luftraums mit diplomatischen Maßnahmen beantworten", hieß es weiter in der Erklärung des Außenministeriums bei Facebook. "Die Russische Föderation trägt die direkte Verantwortung für diese schlimme und verantwortungslose Aktion. Rumänien wird mit maximaler Entschlossenheit dafür eintreten, dass der internationale Druck auf die Russische Föderation zum sofortigen und umfassenden Ende des Beschusses verstärkt wird."

    Der Einschlag der Drohne in Galati löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus, zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium in Bukarest mitteilte. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam machte sich in der Nacht auf dem Weg zum Einsatzort. Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur wenige Kilometer entfernt./jbz/DP/jha





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