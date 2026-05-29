Wird Bitcoin am Wochenende unter 70.000 US-Dollar fallen?

Am Freitagvormittag notiert Bitcoin bei 73.550 US-Dollar und liegt damit zwar 0,8 Prozent im Plus gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht steht jedoch ein Minus von mehr als fünf Prozent zu Buche. Bitcoin notiert damit mehr als 42 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.080 US-Dollar. Um die Marke von 70.000 US-Dollar zu unterschreiten, müsste die Kryptowährung weitere 4,8 Prozent nachgeben.

Nachdem die weltweit größte Kryptowährung in den vergangenen Tagen deutlich an Wert verloren hat, rechnen immer mehr Marktteilnehmer mit einem Rückgang unter die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar. Prognosemärkte zeigen eine deutlich zunehmende Skepsis hinsichtlich der kurzfristigen Kursentwicklung.

Wettmärkte werden pessimistischer

Die Stimmung auf den Prognoseplattformen hat sich innerhalb weniger Tage spürbar eingetrübt. Auf der Prognoseplattform Myriad ist die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs unter 70.000 US-Dollar innerhalb von nur 24 Stunden um mehr als 240 Prozent gestiegen.

Dennoch liegt die entsprechende Eintrittswahrscheinlichkeit derzeit bei lediglich 27 Prozent. Auch auf Polymarket zeigen sich ähnliche Erwartungen. Dort beziffern Händler die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs unter die 70.000-Dollar-Marke auf 26 Prozent.

Die Entwicklung kommt nicht überraschend. Bitcoin war zwischenzeitlich auf 72.669 US-Dollar gefallen und markierte damit den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Der Abstand zur Marke von 70.000 US-Dollar schrumpfte damit zeitweise auf weniger als vier Prozent.

Langfristige Prognosen noch pessimistischer

Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit inzwischen bei 54 Prozent, dass Bitcoin bis 2026 unter 55.000 US-Dollar fallen wird. Für einen Rückgang unter 50.000 US-Dollar sehen die Händler eine Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent.

Milliarden-Liquidationen verstärken die Abwärtsdynamik

Ein wesentlicher Treiber der jüngsten Schwächephase waren umfangreiche Liquidationen am Kryptomarkt. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden Positionen im Wert von rund 924 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Rund 851 Millionen US-Dollar entfielen auf Long-Positionen.

ETF-Abflüsse belasten den Markt zusätzlich

Neben den Liquidationen richtet sich der Blick der Anleger zunehmend auf die Entwicklung der Spot-Bitcoin-ETFs in den USA. Nachdem die Produkte zu Jahresbeginn massive Kapitalzuflüsse verzeichnet hatten, dreht sich die Stimmung nun.

Allein in den vergangenen beiden Handelstagen wurden mehr als eine Milliarde US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs abgezogen. Davon entfielen rund 733 Millionen US-Dollar auf den Mittwoch. Damit summieren sich die Nettoabflüsse während der aktuellen Verlustserie auf mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 73.739USD auf CryptoCompare Index (29. Mai 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.





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