AKTIE IM FOKUS
Vorbörsliche Rally bei CTS nach guten Quartalszahlen
- CTS Eventim Ausbruchsversuch nach Quartalszahlen
- Aktie mehr als halbiert seit Rekordhoch im Mai 2025
- Kurs vorbörslich über 60 Euro nach Tradegate Anstieg
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dürftiger Kursbewegung in den vergangenen Wochen winkt den Aktien von CTS Eventim am Freitag ein schwungvoller Befreiungsversuch aus der jüngsten Seitwärtsspanne. Der Event-Vermarkter überzeugte mit seinen Quartalszahlen, die am Vorabend nach Börsenschluss vorgestellt wurden. Vorbörslich stieg der Kurs im Tradegate-Handel daraufhin über die 60-Euro-Marke. Sie wurden dort fast zehn Prozent über dem Xetra-Schlussniveau gehandelt.
Laut einem Händler sorgt es für Erleichterung, da die Zahlen ohne neue negative Überraschungen geblieben seien. Die Aktien haben schwache zwölf Monate hinter sich, denn vom 114-Euro-Rekordhoch im Mai 2025 haben sie sich mehr als halbiert. Im März waren sie wegen enttäuschenden Zielsetzungen zeitweise sogar unter 50 Euro gerutscht. Zuletzt hatten sie sich dann im Bereich von 55 bis 60 Euro festgefahren. Über 60 Euro wagen sie nun einen Ausbruchsversuch./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 61,95 auf Tradegate (29. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um +11,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,37 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +53,22 %/+63,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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- Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gestiegen
- Bereinigtes Ebitda um 18,5 Prozent auf 118,9 Mio erhöht
- Vorstand sieht Jahresverlauf im Rahmen der Erwartungen
JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20939235-jpmorgan-stuft-cts-eventim-overweight
Sehr gerne!
Top-500-Award-Gewinner CTS Eventim
„An der Zukunft des Unternehmens habe ich zu keiner Sekunde gezweifelt“
Von Michael Gneuss
Stand: 26.05.2026Lesedauer: 10 Minuten
In den kommenden Jahren wird der Ausbau unseres USA-Geschäfts ein Fokusthema bleiben. Auch Südamerika gewinnt an Bedeutung. In Brasilien, Chile und Peru sind wir bereits Ticketing-Marktführer.
WELT: Welche Rolle spielt für Sie Asien?
Schulenberg: Unser Asien-Geschäft befindet sich im Aufbau. Mit unserer Veranstalter-Gruppe Eventim Live sind wir in Seoul, Singapur und Tokio vertreten, bedienen von dort aus selbst und über Partner aber auch noch weitere Märkte. Die Zahlen sind derzeit noch übersichtlich. Unser Fokus bleibt auf Nord- und Südamerika gerichtet.
Welche weiteren Wachstumschancen sehen Sie neben der Internationalisierung für die kommenden Jahre?
Schulenberg: Ein sehr interessantes Geschäftsfeld ist der Betrieb von Veranstaltungshallen. Wir betreiben bereits die Kölner Lanxess Arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das Eventim Apollo in London. Am 6. Mai haben wir in Mailand mit dem Unipol Dome Italiens größte, innovativste und rundherum nachhaltige Mehrzweckarena für Live-Entertainment und Sport eröffnet – mit einem spektakulären Konzert des italienischen Superstars Luciano Ligabue vor 16.000 Fans. Uns geht es dabei nicht um den Besitz, sondern vor allem um den lukrativen Betrieb der Venues. Wir sehen gutes Entwicklungspotenzial in weiteren Metropolen, in denen das Angebot an modernen Veranstaltungsstätten relevanter Größen noch unterentwickelt ist.