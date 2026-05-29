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    Die große Dollar-Flucht

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    Warum Superreiche ihr Geld jetzt aus den USA abziehen

    Geopolitische Krisen und Angst vor einer KI-Blase: Die mächtigsten Family Offices der Welt schichten ihre Milliarden radikal um – weg aus den USA.

    Für Sie zusammengefasst
    Die große Dollar-Flucht - Warum Superreiche ihr Geld jetzt aus den USA abziehen
    Foto: wO-ChatGPT

    In der Welt der Superreichen vollziehen sich aktuell einige Veränderungen bei der Anlage ihrer gewaltigen Vermögen. Während die breite Masse der Anleger weiterhin auf den US-Aktienmarkt und den Tech-Boom setzt, ziehen die mächtigsten Privatvermögensverwalter der Welt im großen Stil die Reißleine. Laut rund 60 Prozent der Family Offices weltweit planen eine deutliche Umschichtung ihrer Portfolios, wie aus dem Global Family Office Report der Schweizer Großbank UBS hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit Beginn des Jahrzehnts. Das primäre Ziel dieser Milliarden-Verschiebungen ist ein Rückzug aus den USA und die Abkehr vom US-Dollar.

    Um die Dimension dieser Entwicklung zu verstehen, muss man die Akteure kennen. Family Offices sind private Vermögensverwaltungsgesellschaften, die exklusiv für das Finanz- und Alltagsmanagement extrem wohlhabender Familien zuständig sind. Man spricht hier in der Regel von Vermögen ab 100 Millionen Euro aufwärts.

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    Diese Gesellschaften agieren wie eigene, hochprofessionelle Privatbanken. Sie stellen Analysten, Juristen und Steuerberater an, die ausschließlich im Interesse einer einzigen Familie oder eines kleinen Kreises wohlhabender Familien arbeiten. Weltweit verwalten diese diskreten Einheiten inzwischen ein Vermögen von über 5,5 Billionen US-Dollar – und haben damit die Marktmacht von Hedgefonds erreicht.

    Prominente Beispiele für Family Offices:

    • Cascade Investment: Das wohl bekannteste Single-Family Office der Welt verwaltet das gigantische Privatvermögen von Microsoft-Gründer Bill Gates.
    • Beisheim Capital: Verwaltet das Erbe des METRO-Gründers Otto Beisheim und investiert global in Immobilien, Aktien und Firmenbeteiligungen.
    • Mousse Partners: Das extrem diskrete Family Office hinter den Eigentümern des Luxusimperiums Chanel (Wertheimer-Familie), das weltweit in Start-ups und Private Equity investiert.

    Die Gründe für die "De-Dollarisierung"

    Dass diese ultrakonservativen Langzeit-Investoren nun ihre US-Bestände abbauen, hat mehrere Gründe. Geopolitische Unsicherheiten stehen auf der Risikoliste der Superreichen ganz oben. Die unberechenbare Außen- und Handelspolitik Washingtons, drohende weltweite Zollkriege sowie die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten und der Ukraine zwingen die Investoren zum Umdenken. Die USA werden in diesem komplexen Geflecht nicht mehr als der bedingungslose "sichere Hafen" angesehen.

    Hinzu kommt, dass der US-Aktienmarkt mittlerweile von wenigen, extrem hoch bewerteten Tech-Giganten dominiert wird. Viele Family Offices fürchten hier eine gefährliche Blasenbildung rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Zudem gilt der US-Dollar im Vergleich zu anderen Leitwährungen aktuell als fundamental überbewertet. Knapp die Hälfte der Vermögensverwalter gab an, derzeit schlicht zu "überinvestiert" in den USA zu sein.

    Die rasant steigende Staatsverschuldung der USA und die damit verbundene Volatilität am Anleihenmarkt bereiten den Finanzlenkern der Milliardäre zunehmend Sorge um die langfristige Stabilität der US-Währung.

    Die neue Leitlinie der Reichen: "Jurisdiktionelle Diversifikation"

    Statt alles auf die Karte USA zu setzen, lautet das neue Modewort der Superreichen Multishoring. Man streut das Risiko über den gesamten Globus und verteilt das Vermögen über verschiedene Rechtssysteme (Jurisdiktionen).

    Zwei Drittel aller Family Offices halten ihr liquides Vermögen mittlerweile in mindestens drei verschiedenen Ländern, fast ein Drittel sogar in vier oder mehr Regionen. Während das Geld aus den USA abgezogen wird, fließt es vermehrt nach Westeuropa sowie in Schwellenländer in Lateinamerika und Afrika. Als bevorzugte Währungen zur Absicherung dienen dabei der Schweizer Franken und der Euro.

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    Gewinner und Verlierer der Umschichtung

    Auch innerhalb der Anlageklassen findet eine spürbare Rotation statt:

    • Verlierer Immobilien: Aus dem lange Zeit boomenden Immobilienmarkt ziehen sich viele Family Offices derzeit zurück.
    • Gewinner Aktien & Sachwerte: Das freigewordene Geld fließt in global gestreute, börsennotierte Aktien, gezielte Infrastrukturprojekte sowie in den klassischen Krisenanker Gold.

     

    Insgesamt betrachtet bleiben die USA zwar ein zentraler Kapitalmarkt, aber nicht mehr der unangefochtene Zufluchtsort für globale Vermögen. Wenn Family Offices im großen Stil über Währungen, Regionen und Rechtssysteme hinweg diversifizieren, ist das ein klares Warnsignal. Die Angst vor geopolitischen Schocks, einer überhitzten KI-Rallye, steigenden Staatsschulden und einem überbewerteten US-Dollar verändert die Geldströme der Superreichen. Gewinner dieser neuen Vorsicht sind Europa, ausgewählte Schwellenländer, stabile Währungen wie der Schweizer Franken und reale Werte wie Gold. Um ihr Vermögen langfristig zu schützen, schauen die Milliardäre nicht mehr nur auf Rendite, sondern auch auf politische Stabilität, Währungsrisiken und globale Streuung.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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