Starke Zahlen, keine Reaktion: Ist das jetzt die unterschätzteste KI-Aktie?

Angeführt von Halbleiter- und Infrastrukturwerten läuft innerhalb der KI-Branche bereits seit Wochen eine beachtliche Melt-up-Rallye. Alles, was annäherungsweise mit Künstlicher Intelligenz in Berührung kommt, und einigermaßen gute oder sehr gute Zahlen vorlegt, wird von Anlegerinnen und Anlegern durch die Decke gejagt. Jüngstes Beispiel: Die Aktie von Dell mit einem Plus von 40 Prozent .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Deutlich selektiver verhält sich der Markt gegenüber Software- und Clouddienstleistungsaktien. Doch am Beispiel von Okta und Snowflake zeigt sich, dass Investoren auch hier zuzugreifen bereit sind, wenn sich KI nicht wie befürchtet als Gegen-, sondern als Rückenwind entpuppt.

UiPath bekommt trotz guter Zahlen die kalte Schulter gezeigt

Das ist nach den am Donnerstagabend von UiPath, einem ursprünglich aus Rumänien stammenden Automatisierungsspezialisten, vorgelegten Quartalszahlen ebenfalls der Fall. Doch der Markt reagiert bislang kühl auf den Ergebnisbericht. Ergibt sich daraus eine Einstiegsgelegenheit?

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 17,3 Prozent auf 418,4 Millionen US-Dollar dazu. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

In seiner Pressemitteilung machte das Unternehmen hierfür neue Vertragsabschlüsse verantwortlich, die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) kletterten um 49 Millionen US-Dollar. Insgesamt verfügt UiPath nach eigenen Angaben nun über ARR in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 12 Prozent entspricht.

Profitabilität verbessert, aber Gewinn geringfügig unter den Erwartungen

Einen Patzer erlaubte sich UiPath dagegen beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP), der mit 0,14 US-Dollar um einen Cent unter den Schätzungen der Analystinnen und Analysten lag. Insgesamt zementiert das Unternehmen jedoch seine kürzlich gewonnenen Profitabilität.

Auch ohne Bereinigungen wechselten sowohl der operative als auch der Nettogewinn das Vorzeichen. Die operativen Erträge kletterten von -16,4 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf knapp 28 Millionen US-Dollar. Nach einem Nettoverlust von 22,6 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum erwirtschaftete Ui-Path nun Erträge in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar.

Weiteres Umsatzwachstum erwartet, Ausblick in Ordnung

Für das weitere Geschäftsjahr zeigten sich die an der NYSE notierten Rumänen zuversichtlich. Im kommenden Quartal werden Erlöse zwischen 395 und 400 Millionen US-Dollar erwartet.

Damit liegt die Mittelpunktschätzung geringfügig über der Marktprognose von knapp 397 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Jahr rechnet UiPath mit einem Umsatz von 1,776 bis 1,78 Milliarden US-Dollar. Hier liegt die Schätzung über der Konsenserwartung von 1,76 Milliarden US-Dollar.

Wachstumstreiber sollen unverändert sowohl höhere Lizenzeinnahmen als auch stärkere Abonnementgebühren bleiben. Die ARR sollen bis uum Jahresende auf rund 2,06 Milliarden US-Dollar klettern. Auf der Ertragsseite wird mit einem bereinigten operativen Gewinn von 430 Millionen US-Dollar gerechnet nach 61,2 Millionen US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr.

Hohe Schwankungsbreite in Nach- und Vorbörse

In der US-Nachbörse zeigte sich die Aktie volatil. Hatte UiPath im regulären Handel noch 3,8 Prozent zugelegt, entschieden sich Anlegerinnen und Anleger nach mehreren Vorzeichenwechseln für Gewinnmitnahmen. Die Anteile beendeten den erweiterten Handel schließlich mit einem Minus von 4,6 Prozent. Der Freitagvormittag brachte keine Verbesserung, sodass vor dem Wochenende mit Verlusten zu rechnen ist.

Insgesamt präsentiert sich die Aktie nach einer ausgeprägten Schwächephase seit einem Hoch Mitte Dezember technisch wieder deutlich verbessert. Im Bereich von 9,50 US-Dollar konnte ein Boden etabliert werden, der zuletzt zu einem Anstieg über die 50-Tage-Linie und damit zu einem Kaufsignal führte. Solange die Gewinnmitnahmen nicht zu einem erneuten Unterschreiten der 50-Tage-Linie führen, dürfte sich die Aktie in den kommenden Wochen weiter erholen.

Fazit: Hier könnte mittelfristig was zu holen sein

Die Anstiegschancen der Aktie stehen auch deshalb besonders gut, da die Aktie ausgesprochen günstig bewertet ist. Für 2026 steht ein KGVe von 13,9 zu Buche. Das liegt um rund 43 Prozent unter dem branchenweiten Durchschnitt. Auch das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis ist mit 0,63 sehr attraktiv. Bei der Profitabilität gibt es zwar noch Verbesserungsbedarf, wie der unter den Erwartungen liegende Gewinn pro Aktie gezeigt hat, aber schon jetzt erwirtschaftet UiPath mit einer Cashflow-Rendite von 7,2 Prozent überdurchschnittlich hohe Mittelzuflüsse.

Dass die Aktie nach den Quartalszahlen am Boden geblieben ist, könnte sich für Anlegerinnen und Anleger daher als Glücksgriff entpuppen. Das Setup lautet, UiPath für einen Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie zu kaufen, einen Stopp im Bereich der 52-Wochen-Tiefs bei 9,20 US-Dollar zu platzieren und abzuwarten, bis die Wall Street das volle Potenzial der Aktie erkennt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion