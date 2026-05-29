🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUiPath Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu UiPath Registered (A)

    Bewertung überraschend niedrig

    1921 Aufrufe 1921 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Zahlen, keine Reaktion: Ist das jetzt die unterschätzteste KI-Aktie?

    Der Automatisierungsspezialist UiPath hat insgesamt solide Zahlen abgeliefert, wird dafür aber bislang nicht belohnt. Eine Chance für Anlegerinnen und Anleger?

    Für Sie zusammengefasst
    Bewertung überraschend niedrig - Starke Zahlen, keine Reaktion: Ist das jetzt die unterschätzteste KI-Aktie?
    Foto: Alexander Limbach - picture alliance / Zoonar

    Melt-up-Rallye läuft, auch einzelne Software-Aktien profitieren wieder

    Angeführt von Halbleiter- und Infrastrukturwerten läuft innerhalb der KI-Branche bereits seit Wochen eine beachtliche Melt-up-Rallye. Alles, was annäherungsweise mit Künstlicher Intelligenz in Berührung kommt, und einigermaßen gute oder sehr gute Zahlen vorlegt, wird von Anlegerinnen und Anlegern durch die Decke gejagt. Jüngstes Beispiel: Die Aktie von Dell mit einem Plus von 40 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dell Technologies!
    Long
    395,31€
    Basispreis
    2,40
    Ask
    × 12,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    345,38€
    Basispreis
    3,12
    Ask
    × 12,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Deutlich selektiver verhält sich der Markt gegenüber Software- und Clouddienstleistungsaktien. Doch am Beispiel von Okta und Snowflake zeigt sich, dass Investoren auch hier zuzugreifen bereit sind, wenn sich KI nicht wie befürchtet als Gegen-, sondern als Rückenwind entpuppt.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    UiPath bekommt trotz guter Zahlen die kalte Schulter gezeigt

    Das ist nach den am Donnerstagabend von UiPath, einem ursprünglich aus Rumänien stammenden Automatisierungsspezialisten, vorgelegten Quartalszahlen ebenfalls der Fall. Doch der Markt reagiert bislang kühl auf den Ergebnisbericht. Ergibt sich daraus eine Einstiegsgelegenheit?

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 17,3 Prozent auf 418,4 Millionen US-Dollar dazu. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

    In seiner Pressemitteilung machte das Unternehmen hierfür neue Vertragsabschlüsse verantwortlich, die jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) kletterten um 49 Millionen US-Dollar. Insgesamt verfügt UiPath nach eigenen Angaben nun über ARR in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg von 12 Prozent entspricht.

    Profitabilität verbessert, aber Gewinn geringfügig unter den Erwartungen

    Einen Patzer erlaubte sich UiPath dagegen beim bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP), der mit 0,14 US-Dollar um einen Cent unter den Schätzungen der Analystinnen und Analysten lag. Insgesamt zementiert das Unternehmen jedoch seine kürzlich gewonnenen Profitabilität.

    Auch ohne Bereinigungen wechselten sowohl der operative als auch der Nettogewinn das Vorzeichen. Die operativen Erträge kletterten von -16,4 Millionen US-Dollar vor einem Jahr auf knapp 28 Millionen US-Dollar. Nach einem Nettoverlust von 22,6 Millionen US-Dollar im Vergleichszeitraum erwirtschaftete Ui-Path nun Erträge in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar.

    Weiteres Umsatzwachstum erwartet, Ausblick in Ordnung

    Für das weitere Geschäftsjahr zeigten sich die an der NYSE notierten Rumänen zuversichtlich. Im kommenden Quartal werden Erlöse zwischen 395 und 400 Millionen US-Dollar erwartet.

    Damit liegt die Mittelpunktschätzung geringfügig über der Marktprognose von knapp 397 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Jahr rechnet UiPath mit einem Umsatz von 1,776 bis 1,78 Milliarden US-Dollar. Hier liegt die Schätzung über der Konsenserwartung von 1,76 Milliarden US-Dollar.

    Wachstumstreiber sollen unverändert sowohl höhere Lizenzeinnahmen als auch stärkere Abonnementgebühren bleiben. Die ARR sollen bis uum Jahresende auf rund 2,06 Milliarden US-Dollar klettern. Auf der Ertragsseite wird mit einem bereinigten operativen Gewinn von 430 Millionen US-Dollar gerechnet nach 61,2 Millionen US-Dollar im vergangenen Geschäftsjahr.

    UiPath Registered (A)

    +3,76 %
    +8,12 %
    +11,35 %
    +11,24 %
    -11,40 %
    -31,19 %
    -85,66 %
    -83,22 %
    ISIN:US90364P1057WKN:A3CND6Indikator:SMA 50 Tage
    UiPath Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Hohe Schwankungsbreite in Nach- und Vorbörse

    In der US-Nachbörse zeigte sich die Aktie volatil. Hatte UiPath im regulären Handel noch 3,8 Prozent zugelegt, entschieden sich Anlegerinnen und Anleger nach mehreren Vorzeichenwechseln für Gewinnmitnahmen. Die Anteile beendeten den erweiterten Handel schließlich mit einem Minus von 4,6 Prozent. Der Freitagvormittag brachte keine Verbesserung, sodass vor dem Wochenende mit Verlusten zu rechnen ist.

    Insgesamt präsentiert sich die Aktie nach einer ausgeprägten Schwächephase seit einem Hoch Mitte Dezember technisch wieder deutlich verbessert. Im Bereich von 9,50 US-Dollar konnte ein Boden etabliert werden, der zuletzt zu einem Anstieg über die 50-Tage-Linie und damit zu einem Kaufsignal führte. Solange die Gewinnmitnahmen nicht zu einem erneuten Unterschreiten der 50-Tage-Linie führen, dürfte sich die Aktie in den kommenden Wochen weiter erholen.

    Fazit: Hier könnte mittelfristig was zu holen sein

    Die Anstiegschancen der Aktie stehen auch deshalb besonders gut, da die Aktie ausgesprochen günstig bewertet ist. Für 2026 steht ein KGVe von 13,9 zu Buche. Das liegt um rund 43 Prozent unter dem branchenweiten Durchschnitt. Auch das Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis ist mit 0,63 sehr attraktiv. Bei der Profitabilität gibt es zwar noch Verbesserungsbedarf, wie der unter den Erwartungen liegende Gewinn pro Aktie gezeigt hat, aber schon jetzt erwirtschaftet UiPath mit einer Cashflow-Rendite von 7,2 Prozent überdurchschnittlich hohe Mittelzuflüsse.

    Dass die Aktie nach den Quartalszahlen am Boden geblieben ist, könnte sich für Anlegerinnen und Anleger daher als Glücksgriff entpuppen. Das Setup lautet, UiPath für einen Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie zu kaufen, einen Stopp im Bereich der 52-Wochen-Tiefs bei 9,20 US-Dollar zu platzieren und abzuwarten, bis die Wall Street das volle Potenzial der Aktie erkennt. 

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bewertung überraschend niedrig Starke Zahlen, keine Reaktion: Ist das jetzt die unterschätzteste KI-Aktie? Der Automatisierungsspezialist UiPath hat insgesamt solide Zahlen abgeliefert, wird dafür aber bislang nicht belohnt. Eine Chance für Anlegerinnen und Anleger?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     