BARCLAYS stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters habe die Erwartungen dank der positiven Überraschung im Geschäft mit Live Events übertroffen, schrieb Bernd Klanten am Freitag nach dem Zwischenbericht. Die Bewertung der Aktien sei zudem nur halb so hoch wie in der Vergangenheit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 01:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 01:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 61,95EUR auf Tradegate (29. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Bernd Klanten
Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 98
Währung: EUR
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