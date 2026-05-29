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    Frankreich

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    Inflation zieht moderater als erwartet an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisschub durch Iran-Krieg treibt Inflation an
    • HVPI in Frankreich im Mai jährlich plus 2,8 Prozent
    • Monatlicher Anstieg 0,1 Prozent vs erwartete 0,2
    Frankreich - Inflation zieht moderater als erwartet an
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Der Ölpreisschub im Zuge des Iran-Kriegs treibt die Inflation in Frankreich weiter an. Im Mai legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem noch etwas stärkeren Anstieg von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent gerechnet.

    Mit dem jüngsten Schub liegt die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

    Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im Mai im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Hier hatten Analysten im Schnitt 0,2 Prozent erwartet./jha/stk





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