Devisen
Eurokurs praktisch unverändert
- Euro kaum bewegt bei 1,1649 US-Dollar gehandelt
- Fokus auf Mai-Inflation in Deutschland und Benzin
- Einigung USA Iran könnte Euro 55-Tagelinie überwinden
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmorgen kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung zu 1,1649 US-Dollar gehandelt und damit fast auf dem Niveau vom Vorabend. Neben den Entwicklungen im Iran-Krieg richten sich die Blicke der Marktteilnehmer vor allem auf die Inflation in Deutschland für den Monat Mai.
Bei den am frühen Nachmittag erwarteten Inflationsdaten seien die Benzinpreise im Fokus, schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. "Die Einführung des Tankrabatts hat zu einem Dämpfer bei der Preisentwicklung an den deutschen Tankstellen geführt." Auch in Frankreich und Spanien werden die Verbraucherpreisstatistiken des Monats Mai veröffentlicht. Die jüngsten Daten aus Frankreich am Morgen haben den Euro kaum bewegt.
Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Sollte es zu einer finalen Einigung zwischen dem Iran und den USA kommen, könnte der Euro nach Meinung der Helaba die bei 1,1652 Dollar verlaufende 55-Tagelinie nachhaltig überwinden./stk/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???