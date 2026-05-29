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    Allane Mobility Group: Starkes Wachstum im Q1 2026

    Die Allane Mobility Group startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatzplus, wachsender Vertragsbestand und ein kräftiger Ergebnissprung prägen das erste Quartal.

    Allane Mobility Group: Starkes Wachstum im Q1 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der operative Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2026 um 19,9 % auf 157,7 Mio. Euro.
    • Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich um 5,0 % auf 164.600 Verträge im Vergleich zum Jahresende 2025.
    • Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs auf 5,6 Mio. Euro, gegenüber 3,8 Mio. Euro im ersten Quartal 2025.
    • Das Wachstum wurde vor allem durch das Segment Captive Leasing und die positive Entwicklung des Gebrauchtwagenmarkts getrieben.
    • Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt die Allane Mobility Group die Prognose: Vertragsbestand zwischen 170.000 und 185.000 Verträgen, Umsatz zwischen 670 und 720 Mio. Euro, EBT zwischen 25 und 35 Mio. Euro.
    • Im ersten Quartal 2026 stiegen die Verkaufserlöse aus Leasingrückläufern und Flottenmanagement um 28,3 % auf 80,7 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Allane ist am 29.05.2026.

    Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,87 % im Plus.


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