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    Besonders beachtet!

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    CTS Eventim Aktie legt weiter zu - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CTS Eventim Aktie bisher um +5,44 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CTS Eventim Aktie.

    Besonders beachtet! - CTS Eventim Aktie legt weiter zu - 29.05.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    CTS Eventim ist Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Konzern. Kern: Online-Ticketverkauf (eventim.de), Ticketing-Software für Veranstalter, Betrieb eigener Arenen/Festivals. Starke Marktstellung in D/EU, hohe Markteintrittsbarrieren. Wichtige Konkurrenten: Live Nation/Ticketmaster, See Tickets, Reservix. USP: integrierte Plattform aus Ticketing, Daten, Vermarktung und Venues.

    CTS Eventim Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Die CTS Eventim Aktie notiert aktuell bei 63,00 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,44 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,25  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CTS Eventim Aktie. Nach einem Plus von +3,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 63,00. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der Kurs der CTS Eventim Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,61 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um +8,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,53 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CTS Eventim -23,57 % verloren.

    CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,97 %
    1 Monat +6,53 %
    3 Monate -11,61 %
    1 Jahr -43,79 %
    Stand: 29.05.2026, 09:07 Uhr

    Informationen zur CTS Eventim Aktie

    Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

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    Ob die CTS Eventim Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CTS Eventim Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CTS Eventim

    +2,34 %
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    +9,37 %
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    -43,79 %
    -4,68 %
    +6,23 %
    +85,72 %
    +898,37 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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