Eutelsat Communications Aktie bricht massiv ein - 29.05.2026

Die Eutelsat Communications Aktie notiert aktuell bei 4,1770€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,66 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2980 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,58 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Obwohl die Eutelsat Communications Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +103,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Eutelsat Communications Aktie damit um +20,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +78,92 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Eutelsat Communications eine positive Entwicklung von +169,86 % erlebt.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,90 % 1 Monat +78,92 % 3 Monate +103,68 % 1 Jahr +38,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Stand: 29.05.2026, 09:09 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um potenzielle Kurstreiber der Eutelsat-Aktie durch EU-Spektrum-Entscheidungen und SpaceX/Starlink-Dynamik. Die EU will zwei Drittel des Frequenzspektrums europäischen Anbietern reservieren, was Bewertung und Kursentwicklung stützen könnte; zugleich wird der Einfluss eines SpaceX-IPO sowie Starlink-Expansion auf Gewinnperspektiven und fundamentale Bewertungen diskutiert, inklusive IRIS²-Beteiligung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,37 Mrd. € wert.

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Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.