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    Frankreichs Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal überraschend

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreichs BIP im Quartal um 0,1 Prozent gesunken
    • Erstschätzung revidiert Stagnation nicht bestätigt
    • Jahreswachstum 0,9 Prozent statt erwarteter 1,1
    Frankreichs Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal überraschend
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. In den drei Monaten bis Ende März sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Damit wurde die ursprüngliche Schätzung, die eine Stagnation ausgewiesen hatte, nach unten revidiert. Experten hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Auch im Jahresvergleich gab es eine Enttäuschung: In dieser Betrachtung legte das BIP im ersten Quartal nach den revidierten Zahlen nur um 0,9 Prozent zu. Hier hatten Ökonomen ebenfalls eine Bestätigung der ersten Schätzung mit einem Wachstum von 1,1 Prozent erwartet./jha/stk





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