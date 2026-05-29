Unternehmens-Update - Sienna beauftragt europäische Marketingfirma

VANCOUVER, BC, 29. Mai 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIEN) (FWB: A418KR) (OTCID: SNNAF) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen entschieden hat, von der Vorschrift Coordinated Blanket Order 51-933 Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers (die „Blanket Order“) Gebrauch zu machen und auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., sagt dazu: „Die Umstellung auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung steht im Einklang mit unserem Auftrag als Unternehmen, Kosteneinsparungen ohne Einbußen bei der Qualität unserer Arbeit zu maximieren. Ebenfalls in diesem Sinne erfolgt die Beauftragung eines auf den europäischen Markt ausgerichteten Marketingteams. Dies erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Management davon ausgeht, dass das Unternehmen ab nächstem Monat im Rahmen mehrerer Arbeitsprogramme aktiv wird. Sienna stehen spannende Zeiten bevor, denn wir stehen am Anfang unserer aktivsten Phase seit Jahren.“

Die Blanket Order ermöglicht es, in Frage kommenden Venture-Emittenten von einer vierteljährlichen auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung umzustellen. Nach Feststellung des Unternehmens erfüllt es die Zulassungskriterien gemäß der Blanket Order, da es unter anderem ein an der TSX Venture Exchange notierter Venture-Emittent ist, einen Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen $ erzielt und über eine einwandfreie 12-monatige kontinuierliche Offenlegungsbilanz verfügt.

Gemäß der Blanket Order wird das Unternehmen von der Pflicht zur Einreichung von Zwischenabschlüssen und den dazugehörigen Lageberichten („MD&A“) für sein erstes und sein drittes Quartal befreit. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Dezember. Der erste Zeitraum, für den das Unternehmen keinen Zwischenabschluss und keinen dazugehörigen MD&A unter Berufung auf die Freistellung von der vierteljährlichen Berichterstattungspflicht einreichen wird, sind die drei Monate zum 31. März 2026. Das Unternehmen wird weiterhin seinen geprüften Jahresabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 120 Tagen ab dem 31. Dezember eingereicht werden müssen, und seinen sechsmonatigen Zwischenabschluss und den dazugehörigen MD&A, die innerhalb von 60 Tagen nach dem 30. Juni eingereicht werden müssen, einreichen.