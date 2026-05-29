Blue-Origin-Rakete explodiert! Droht jetzt auch bei Space-Aktien ein Crash?

Laut Behördenangaben wurde niemand verletzt und auch für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos erklärte, alle Mitarbeiter seien in Sicherheit. Die Ursache sei noch unklar, man arbeite jedoch bereits daran, sie zu finden.

Schockmoment in Cape Canaveral: Am Donnerstagabend ist eine New-Glenn-Rakete von Blue Origin bei einem sogenannten Hot-Fire-Test auf einer Startrampe explodiert, berichtet der US-Nachrichtensender CNBC. Bei diesem Bodentest werden die Triebwerke gezündet, während die Rakete gesichert auf der Startrampe steht.

Blue Origin arbeitet an wiederverwendbaren Raketen und Startdiensten und will damit in einem von Elon Musks SpaceX geprägten Markt mitmischen. Genau deshalb dürfte der Zwischenfall Anleger von börsennotierten Weltraumwerten aufschrecken.

Denn die Rallye in der Branche war zuletzt heftig. Rocket Lab steht bei 148,03 US-Dollar und liegt seit Jahresbeginn 94,80 Prozent im Plus. AST SpaceMobile notiert bei 133,09 US-Dollar und kommt auf ein Plus von 59,45 Prozent. Noch extremer ist Redwire: Die Aktie steht bei 25,90 US-Dollar und hat seit Jahresbeginn 186,82 Prozent gewonnen.

Diese Kursgewinne zeigen: Anleger haben viel Fantasie eingepreist. Genau das macht Space-Aktien anfällig für plötzliche Kursrücksetzer.

Besonders problematisch ist, dass der Zwischenfall nur einen Tag nach der Entscheidung von NASA-Chef Jared Isaacman kam, Blue Origin eine wichtige Rolle im Artemis-Programm zuzusprechen. Die USA wollen bis 2028 wieder Astronauten auf den Mond bringen. Zudem erhielt Blue Origin einem Bericht zufolge einen NASA-Auftrag über 188 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer Mondbasis. Nach der Explosion will die NASA mögliche Auswirkungen prüfen.

Elon Musk reagierte auf X knapp: "Sehr bedauerlich. Raketen sind schwierig."

Das Fazit für Anleger lautet: Der Unfall bei Blue Origin ist noch keine Branchenkrise. Er ist jedoch ein Warnsignal. Nach den Kursraketen bei Rocket Lab, AST SpaceMobile und Redwire könnte bereits ein einziger Fehlstart ausreichen, um die Euphorie im Weltraumsektor auf die Probe zu stellen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



