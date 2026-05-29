Bernstein hebt Iberdrola-Ziel auf 19,80 Euro - 'Market-Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 19,61 auf Tradegate (29. Mai 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um -0,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 132,08 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2580. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -18,22 %/+12,45 % bedeutet.