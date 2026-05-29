MongoDB Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.05.2026

Mit einer Performance von +3,02 % konnte die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MongoDB Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +10,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 287,95€, mit einem Plus von +3,02 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der MongoDB Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,81 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -20,88 % verloren.

MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,04 % 1 Monat +27,50 % 3 Monate +2,81 % 1 Jahr +62,10 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Stand: 29.05.2026, 09:27 Uhr

Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,14 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,96 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,42 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,75 %. Snowflake Registered (A) legt um +1,22 % zu

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Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.