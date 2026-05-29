🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMongoDB Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MongoDB Registered (A)

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    MongoDB Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die MongoDB Registered (A) Aktie bisher um +3,02 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - MongoDB Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

    MongoDB Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.05.2026

    Mit einer Performance von +3,02 % konnte die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,45 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MongoDB Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +10,45 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 287,95, mit einem Plus von +3,02 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der MongoDB Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +2,81 %.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,50 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -20,88 % verloren.

    MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,04 %
    1 Monat +27,50 %
    3 Monate +2,81 %
    1 Jahr +62,10 %
    Stand: 29.05.2026, 09:27 Uhr

    Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

    Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,14 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,96 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,42 %. Oracle notiert im Plus, mit +3,75 %. Snowflake Registered (A) legt um +1,22 % zu

    MongoDB Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MongoDB Registered (A)

    +3,40 %
    +4,04 %
    +27,50 %
    +2,81 %
    +62,10 %
    +5,05 %
    +15,77 %
    +1.003,18 %
    ISIN:US60937P1066WKN:A2DYB1
    MongoDB Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! MongoDB Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 29.05.2026 Am heutigen Handelstag konnte die MongoDB Registered (A) Aktie bisher um +3,02 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der MongoDB Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     