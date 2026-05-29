ASML-Bonus-Zertifikat mit 32%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Da ASML das attraktivste Chance/Risiko-Verhältnis im Sektor biete und die Sorgen vor Kapazitätsengpässen bei Lithographie-Systemen als übertrieben angesehen werden, bekräftigten die Experten der UBS mit einem von 1.600 auf 1.900 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anlage-Idee: Für Anleger, die auch auf dem historische hohen Kursniveau eine Investition in die als „leicht überbewertet“ eingestufte ASML-Aktie in Erwägung ziehen und auch im Falle einer deutlichen Korrektur des Aktienkurses hohe Renditen erzielen wollen, könnte als Alternative zum direkten Kauf der Aktie die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die ASML-Aktie interessant sein.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der ASML-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 950 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 1.500 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ASML-Aktie (ISIN: DE000PK654F3) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 1.500 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere befindet sich bei 950 Euro. Beim ASML-Aktienkurs von 1.402,80 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 1.136,66 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringerem Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 1.136,66 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 31,97 Prozent (gleich 19 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 32,28 Prozent auf 950 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die ASML-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 950 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der ASML-Aktie - maximal mit dem Cap bei 1.500 Euro - zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 1.136,66 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ASML-Aktien oder von Anlageprodukten auf ASML-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.