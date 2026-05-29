Autodesk Aktie heute im Minus - 29.05.2026

Die Autodesk Aktie notiert aktuell bei 194,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,09 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,19 € entspricht. Der Kursrückgang der Autodesk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,09 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Autodesk ist ein führender Anbieter von Software für 3D-Design, Konstruktion und Medienproduktion. Kernprodukte sind AutoCAD, Revit, Inventor, Fusion 360 und Media-&-Entertainment-Tools. Starke Marktstellung im CAD/BIM- und Konstruktionssegment. Wichtige Konkurrenten: Dassault Systèmes, Siemens, PTC, Bentley, Adobe. USP: breites Ökosystem, Cloud-/Abo-Modell, De-facto-Standard in vielen Branchen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Autodesk Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,22 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Autodesk Aktie damit um -6,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Autodesk bisher ein Minus von -24,13 %.

Während Autodesk deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %. Damit gehört Autodesk heute zu den auffälligeren Werten.

Autodesk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,20 % 1 Monat -3,04 % 3 Monate -6,22 % 1 Jahr -26,83 %

Informationen zur Autodesk Aktie

Stand: 29.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 211 Mio. Autodesk Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,00 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Trimble, Siemens und Co.

Trimble, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. Siemens notiert im Minus, mit -0,44 %.

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Ob die Autodesk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.