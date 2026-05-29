🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Kampf um KI-Chips

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Chinas Chiphoffnung: Warum Huawei plötzlich gegen die Branche arbeitet

    Huawei setzt bei neuen Chips nicht mehr auf kleinere Transistoren, sondern auf mehr Geschwindigkeit. Der Ansatz könnte US-Sanktionen umgehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kampf um KI-Chips - Chinas Chiphoffnung: Warum Huawei plötzlich gegen die Branche arbeitet
    Foto: Wolf von Dewitz/dpa

    Huawei setzt im globalen Rennen um leistungsfähige Halbleiter auf einen ungewöhnlichen Ansatz. Statt Chips immer weiter zu verkleinern, will der chinesische Konzern die Geschwindigkeit der Datenübertragung innerhalb von Chips erhöhen. Damit versucht Huawei laut Reuters, die Folgen der US-Sanktionen gegen China zu umgehen.

    Seit 2019 darf China die modernsten Lithografie-Maschinen des niederländischen Konzerns ASML nicht mehr importieren. Diese Anlagen gelten als entscheidend, um besonders kleine und leistungsfähige Chips zu produzieren. Dadurch gerieten chinesische Hersteller gegenüber Marktführern wie TSMC aus Taiwan ins Hintertreffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    201,72€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    228,41€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nun präsentierte Huawei mit dem sogenannten "Tau Scaling Law" eine eigene Strategie. Im Mittelpunkt steht die Technik "LogicFolding". Dabei werden Logik-, Speicher- und Analogschaltungen dichter und in mehreren Ebenen angeordnet. Das soll die Geschwindigkeit erhöhen und den Energieverbrauch senken.

    Huawei sieht Grenzen von Moore's Law

    He Tingbo, Chefin von Huaweis Halbleitersparte, sagte der chinesischen Zeitung People's Daily: "Für Huawei gibt es bei Chips zwei wesentliche Einschränkungen. Zum einen ist es unvermeidlich, dass das Mooresche Gesetz innerhalb des nächsten Jahrzehnts an eine physikalische 'Grenze' stoßen wird." Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die Zahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle ein bis zwei Jahre verdoppelt – und Computerchips dadurch immer leistungsfähiger werden.

    Gleichzeitig habe Huawei diese Grenze wegen externer Einschränkungen früher erreicht als andere Unternehmen. Damit spielte He offensichtlich auf die amerikanischen Sanktionen an. Huawei hofft nun, den technologischen Abstand zu internationalen Konkurrenten zumindest teilweise aufzuholen. Der Konzern kündigte an, noch in diesem Jahr einen neuen Kirin-Smartphonechip mit der neuen Architektur auf den Markt zu bringen.

    Nach Angaben von He soll der Chip die Energieeffizienz um 41 Prozent verbessern. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit soll um fast 13 Prozent steigen.

    Experten bleiben skeptisch

    Branchenexperten sehen den Vorstoß jedoch mit Vorsicht. Viele der vorgestellten Konzepte ähneln bekannten Technologien wie 3D-Stacking und Advanced Packaging, die in der Branche bereits eingesetzt werden.

    Nvidia-Chef Jensen Huang sagte in Taipeh: "Das ist ein Durchbruch für Huawei, stellt jedoch keine Bedrohung für TSMC dar", so Reuters. TSMC arbeite bereits seit fast 10 Jahren mit ähnlichen Verfahren zur Stapelung und Verpackung von Chips.

    Nvidia-Aktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

     

    Auch Speicherhersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix nutzen bereits mehrschichtige Chipdesigns, um Leistung und Energieeffizienz zu steigern.

    Analysten von Bernstein warnten zudem vor Problemen bei Hitzeentwicklung, Produktionskosten und Fertigungsausbeute. Mehrere übereinanderliegende Schichten könnten Chips schwieriger zu kühlen machen.

    Der Analyst Lian Jye Su vom Marktforschungsunternehmen Omdia erklärte: "Derzeit gibt es nichts Konkretes, was unabhängig überprüft oder mit anderen Akteuren verglichen werden könnte."

    Neue Anforderungen für die Branche

    Huawei selbst räumt ein, dass für die neue Architektur zusätzliche Software und neue Entwicklungswerkzeuge nötig seien. Besonders Anbieter von Chipdesign-Software wie Cadence und Synopsys könnten davon betroffen sein.

    Handel H. Jones, Chef der Beratung International Business Strategies, sagte während einer Diskussion über Huaweis Technologie: "Da die Fläche nicht auf Chip-Ebene, sondern auf Systemebene zeitbasiert optimiert wird, werden sich die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der EDA-Anbieter (Electronic Design Automation) drastisch ändern."

    Ob Huawei mit seiner Strategie tatsächlich einen technologischen Durchbruch erzielt oder lediglich bekannte Verfahren neu kombiniert, dürfte sich erst nach dem Marktstart der neuen Kirin-Chips zeigen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 386,40$, was einem Rückgang von -9,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kampf um KI-Chips Chinas Chiphoffnung: Warum Huawei plötzlich gegen die Branche arbeitet Huawei setzt bei neuen Chips nicht mehr auf kleinere Transistoren, sondern auf mehr Geschwindigkeit. Der Ansatz könnte US-Sanktionen umgehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     