Seit 2019 darf China die modernsten Lithografie-Maschinen des niederländischen Konzerns ASML nicht mehr importieren. Diese Anlagen gelten als entscheidend, um besonders kleine und leistungsfähige Chips zu produzieren. Dadurch gerieten chinesische Hersteller gegenüber Marktführern wie TSMC aus Taiwan ins Hintertreffen.

Huawei setzt im globalen Rennen um leistungsfähige Halbleiter auf einen ungewöhnlichen Ansatz. Statt Chips immer weiter zu verkleinern, will der chinesische Konzern die Geschwindigkeit der Datenübertragung innerhalb von Chips erhöhen. Damit versucht Huawei laut Reuters, die Folgen der US-Sanktionen gegen China zu umgehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nun präsentierte Huawei mit dem sogenannten "Tau Scaling Law" eine eigene Strategie. Im Mittelpunkt steht die Technik "LogicFolding". Dabei werden Logik-, Speicher- und Analogschaltungen dichter und in mehreren Ebenen angeordnet. Das soll die Geschwindigkeit erhöhen und den Energieverbrauch senken.

Huawei sieht Grenzen von Moore's Law

He Tingbo, Chefin von Huaweis Halbleitersparte, sagte der chinesischen Zeitung People's Daily: "Für Huawei gibt es bei Chips zwei wesentliche Einschränkungen. Zum einen ist es unvermeidlich, dass das Mooresche Gesetz innerhalb des nächsten Jahrzehnts an eine physikalische 'Grenze' stoßen wird." Das Mooresche Gesetz besagt, dass sich die Zahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle ein bis zwei Jahre verdoppelt – und Computerchips dadurch immer leistungsfähiger werden.

Gleichzeitig habe Huawei diese Grenze wegen externer Einschränkungen früher erreicht als andere Unternehmen. Damit spielte He offensichtlich auf die amerikanischen Sanktionen an. Huawei hofft nun, den technologischen Abstand zu internationalen Konkurrenten zumindest teilweise aufzuholen. Der Konzern kündigte an, noch in diesem Jahr einen neuen Kirin-Smartphonechip mit der neuen Architektur auf den Markt zu bringen.

Nach Angaben von He soll der Chip die Energieeffizienz um 41 Prozent verbessern. Die maximale Arbeitsgeschwindigkeit soll um fast 13 Prozent steigen.

Experten bleiben skeptisch

Branchenexperten sehen den Vorstoß jedoch mit Vorsicht. Viele der vorgestellten Konzepte ähneln bekannten Technologien wie 3D-Stacking und Advanced Packaging, die in der Branche bereits eingesetzt werden.

Nvidia-Chef Jensen Huang sagte in Taipeh: "Das ist ein Durchbruch für Huawei, stellt jedoch keine Bedrohung für TSMC dar", so Reuters. TSMC arbeite bereits seit fast 10 Jahren mit ähnlichen Verfahren zur Stapelung und Verpackung von Chips.

Auch Speicherhersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix nutzen bereits mehrschichtige Chipdesigns, um Leistung und Energieeffizienz zu steigern.

Analysten von Bernstein warnten zudem vor Problemen bei Hitzeentwicklung, Produktionskosten und Fertigungsausbeute. Mehrere übereinanderliegende Schichten könnten Chips schwieriger zu kühlen machen.

Der Analyst Lian Jye Su vom Marktforschungsunternehmen Omdia erklärte: "Derzeit gibt es nichts Konkretes, was unabhängig überprüft oder mit anderen Akteuren verglichen werden könnte."

Neue Anforderungen für die Branche

Huawei selbst räumt ein, dass für die neue Architektur zusätzliche Software und neue Entwicklungswerkzeuge nötig seien. Besonders Anbieter von Chipdesign-Software wie Cadence und Synopsys könnten davon betroffen sein.

Handel H. Jones, Chef der Beratung International Business Strategies, sagte während einer Diskussion über Huaweis Technologie: "Da die Fläche nicht auf Chip-Ebene, sondern auf Systemebene zeitbasiert optimiert wird, werden sich die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der EDA-Anbieter (Electronic Design Automation) drastisch ändern."

Ob Huawei mit seiner Strategie tatsächlich einen technologischen Durchbruch erzielt oder lediglich bekannte Verfahren neu kombiniert, dürfte sich erst nach dem Marktstart der neuen Kirin-Chips zeigen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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