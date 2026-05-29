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    Spektakulärer Deal

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    Pfizer wettet 10,5 Milliarden USD auf chinesische Krebsmedizin

    Pfizer schließt eine der größten Biotech-Kooperationen des Jahres ab und setzt dabei auf chinesische Krebsforschung. Was steckt hinter dem 10,5-Milliarden-Deal mit Innovent Biologics?

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    Spektakulärer Deal - Pfizer wettet 10,5 Milliarden USD auf chinesische Krebsmedizin
    Foto: Foto: Nicolas Maeterlinck/ - BELGA/dpa

    Pfizer und der chinesische Biotech-Konzern Innovent Biologics haben eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die in der Summe bis zu 10,5 Milliarden US-Dollar schwer werden kann. Im Mittelpunkt stehen zwölf Krebsmedikamente in frühen Entwicklungsphasen, darunter sogenannte Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und multispezifische Antikörper. Sofort fließen 650 Millionen US-Dollar an Innovent, der Rest ist an Meilensteine in Entwicklung, Zulassung und Vermarktung geknüpft.

    Die Pfizer-Aktie ging am Donnerstag nahezu unverändert aus dem Handel. Die Aktie von Innovent stieg in Hong Kong um rund 11 Prozent.

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    Der Aufbau des Deals ist dreigliedrig: Für vier der zwölf Programme teilen sich beide Seiten Entwicklung und Vermarktung in den USA und Europa, während Innovent die Rechte für Greater China behält. Für weitere vier Programme erhält Pfizer eine exklusive Lizenz außerhalb von Greater China. Bei den letzten vier Kandidaten sichert sich der US-Konzern die weltweiten Rechte und trägt sämtliche Entwicklungskosten allein. Bis zur Phase-1-Studie führt Innovent die Entwicklung, danach übernimmt Pfizer die globale Regie.

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    Der Deal fällt in eine Phase, in der sich westliche Pharmakonzerne geradezu auf chinesische Biotech-Pipelines stürzen. Das Volumen solcher Lizenzabkommen aus Greater China hat sich laut dem Datenanbieter Pharmcube zwischen 2021 und dem vergangenen Jahr fast verzehnfacht und erreichte 2024 einen Rekordwert von rund 138 Milliarden US-Dollar. Analysten erwarten, dass dieser Rekord in diesem Jahr erneut gebrochen wird.

    Für Pfizer ist der Innovent-Deal kein Einzelfall. Erst im Mai 2025 hatte der Konzern mit dem Shenyang-Unternehmen 3SBio ein weiteres milliardenschweres Abkommen geschlossen, diesmal rund um eine neue Form der Krebsimmuntherapie. Das Muster dahinter ist klar: Pfizer baut sein Onkologie-Portfolio gezielt über externe Partnerschaften aus, statt ausschließlich auf eigene Forschung zu setzen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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