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    OTS

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    Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünftes Mal in Folge AA-Rating von Assekurata
    • Durchgängig positives Vertragswachstum und Portfolio
    • Solvenzrobustheit dank ausgereiftem Risikomanagement
    OTS - Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Assekurata-Rating / Weiterhin sehr starke Bonität: Canada Life erhält aktuelle Höchst-Bewertung AA (FOTO)
    Köln (ots) - Begründung:

    - Durchgängig positives Wachstum
    - Ausgereiftes Risikomanagement
    - Hohe Reputation im Maklermarkt

    Mit der Note "AA" hat der Lebensversicherer Canada Life zum fünften Mal in Folge ein sehr starkes Bonitätsrating der deutschen Assekuranz-Ratingagentur Assekurata erhalten. Der Ausblick bleibt stabil. Dies ist die höchste Bonitätsnote, die Assekurata derzeit vergibt.

    Im Rating-Bericht führt Assekurata das durchgängig positive Vertragswachstum an. Die geeignete Basis dafür sieht die Rating-Agentur in der Produkt- und Vertriebspositionierung der Canada Life. Dazu gehört ein breit aufgestelltes Produktportfolio und gefestigte Beziehungen zu Vertriebspartnern. Im Besonderen verweist Assekurata auf die Produktneuerungen, die Canada Life im letzten Jahr auf den Markt gebracht hat. Diese haben, laut Agentur, die Wettbewerbsfähigkeit der Tarife erhöht. Auch die hohe Reputation am Maklermarkt, die durch empirische Untersuchungen wiederholt bestätigt wird, hebt Assekurata hervor.

    Neben dem ausgereiften Risikomanagement und dem risikoarmen Geschäftsmodell sieht Assekurata zudem die Robustheit der Solvenzausstattung von Canada Life gegenüber externen Marktschocks als Vorteil. So bleibe die Solvenzlage deutlich weniger anfällig gegenüber möglichen Stressszenarien, insbesondere einem Zinsschock, als bei traditionellen deutschen Lebensversicherern. Die finanzielle und organisatorische Position des Unternehmens würde auf Konzernebene noch durch die Einbindung in die finanzstarke Great-West Lifeco-Gruppe gestärkt. Entsprechend sieht Assekurata trotz schwacher konjunktureller Rahmenbedingungen und unsicherer Kapitalmarktbedingungen keine Anzeichen dafür, dass die Finanzposition der Canada Life dadurch wesentlich beeinträchtigt wird.

    "Anhaltende Finanzstärke ist nicht selbstverständlich. Umso mehr freuen wir uns, dass Assekurata uns das fünfte Mal in Folge mit "AA" bewertet", kommentiert Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life. "Dieses Ergebnis, und auch unsere hohe Reputation, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis konsequenter, konsistenter Arbeit über Jahre. Gute und innovative Produkte, solides Risikomanagement, Partnerschaft mit unseren Maklern - Dinge, die wir konstant gut machen, die Canada Life ausmachen. Top-Ratings sind für uns ein klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und gleichzeitig ein Ansporn: diesen Standard nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen."

    Über Canada Life

    Canada Life Assurance Europe ist seit über 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute 617.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.

    Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie 33.340 Mitarbeitern und 106.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen.

    Pressekontakt:

    Canada Life Assurance Europe plc

    Daniela Schneider
    Referentin Public Relations
    Tel: +49 (0) 221-36756-766
    E-Mail: mailto:presse@canadalife.de

    Canada Life Assurance Europe plc
    Hohenzollernring 72
    50672 Köln
    http://www.canadalife.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6284216 OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla nd






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