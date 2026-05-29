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    Besonders beachtet!

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    Okta Registered (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.05.2026

    Am 29.05.2026 ist die Okta Registered (A) Aktie, bisher, um +7,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Okta Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Okta Registered (A) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Okta ist ein führender Anbieter im Bereich Identitätsmanagement, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und starke Sicherheitslösungen.

    Okta Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.05.2026

    Die Okta Registered (A) Aktie konnte bisher um +7,29 % auf 87,25 zulegen. Das sind +5,93  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,69 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Okta Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,69 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 87,25. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Okta Registered (A) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +42,68 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Okta Registered (A) Aktie damit um +12,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,08 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Okta Registered (A) +18,63 % gewonnen.

    Okta Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,53 %
    1 Monat +35,08 %
    3 Monate +42,68 %
    1 Jahr -9,49 %
    Stand: 29.05.2026, 09:45 Uhr

    Informationen zur Okta Registered (A) Aktie

    Es gibt 168 Mio. Okta Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,69 Mrd. € wert.

    Okta-Aktie schießt nach Zahlen hoch – KI-Agenten sollen beflügeln


    Okta hat starke Quartalszahlen vorgelegt und vor allem mit den Wachstumsaussichten im KI-Geschäft überzeugt. Die Aktie springt 8 Prozent.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Okta Registered (A)

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,63 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,42 %.

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    Ob die Okta Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Okta Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Okta Registered (A)

    +7,24 %
    +12,76 %
    +35,35 %
    +42,97 %
    -9,49 %
    +5,38 %
    -52,39 %
    +300,51 %
    ISIN:US6792951054WKN:A2DNKR
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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