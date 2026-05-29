Alpac Capital und United Group geben Vereinbarung über den Verkauf von Adria News Network bekannt

LUXEMBURG, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die internationale Investmentgruppe Alpac Capital und Summer Parent S.à r.l., die oberste Anteilseignerin der United Group („die Group") bestätigen heute, dass eine Vereinbarung über den Verkauf von Adria News S.à r.l. erzielt wurde.

Alpac Capital verfügt über langjährige und fundierte Erfahrung im Betrieb von Nachrichtenmedien auf internationaler Ebene. Das Unternehmen hält die Mehrheitsbeteiligung an Euronews, einem der weltweit größten Nachrichtensender, der über 1,5 Milliarden Menschen in mehr als 160 Ländern erreicht und in 19 Sprachen sendet. Diese Übernahme verschafft dem Adria News Network („ANN") eine starke Plattform und einen Eigentümer, der mit seinen redaktionellen Grundsätzen im Einklang steht, wodurch die langfristige Unabhängigkeit dieser wichtigen Nachrichtenressourcen gesichert wird. Alpac Capital setzt sich, wie seine Beteiligung an Euronews zeigt, für die Förderung eines neutralen, faktenbasierten Journalismus ein, der höchsten redaktionellen Standards entspricht.