Alpac Capital und United Group geben Vereinbarung über den Verkauf von Adria News Network bekannt
LUXEMBURG, 29. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die internationale Investmentgruppe Alpac Capital und Summer Parent S.à r.l., die oberste Anteilseignerin der United Group („die Group") bestätigen heute, dass eine Vereinbarung über den Verkauf von Adria News S.à r.l. erzielt wurde.
Alpac Capital verfügt über langjährige und fundierte Erfahrung im Betrieb von Nachrichtenmedien auf internationaler Ebene. Das Unternehmen hält die Mehrheitsbeteiligung an Euronews, einem der weltweit größten Nachrichtensender, der über 1,5 Milliarden Menschen in mehr als 160 Ländern erreicht und in 19 Sprachen sendet. Diese Übernahme verschafft dem Adria News Network („ANN") eine starke Plattform und einen Eigentümer, der mit seinen redaktionellen Grundsätzen im Einklang steht, wodurch die langfristige Unabhängigkeit dieser wichtigen Nachrichtenressourcen gesichert wird. Alpac Capital setzt sich, wie seine Beteiligung an Euronews zeigt, für die Förderung eines neutralen, faktenbasierten Journalismus ein, der höchsten redaktionellen Standards entspricht.
Die United Group ist der führende Telekommunikations- und Medienanbieter in Südosteuropa und befindet sich mehrheitlich im Besitz der globalen Investmentgesellschaft BC Partners.
Im Februar 2026 fasste die United Group ihre Nachrichtenressourcen in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien und Slowenien unter einer einzigen unabhängigen Marke namens ANN zusammen, die über einen eigenen, völlig unabhängigen Vorstand verfügt und von einem Redaktionsrat aus erfahrenen internationalen Medienfachleuten beaufsichtigt wird. Die etablierten und preisgekrönten Marken von ANN, darunter N1, Nova S, Vijesti und Danas, liefern plattformübergreifende Nachrichten an ein Gesamtpublikum von über 16 Millionen Menschen und beschäftigen mehr als 1.000 Journalisten und Mitarbeiter. Das zeitgleich eingeführte Governance-Rahmenwerk wurde als der wirksamste Weg identifiziert, um die redaktionelle Unabhängigkeit zu wahren und gleichzeitig Stabilität, Transparenz und Widerstandsfähigkeit für das Unternehmen zu gewährleisten – im Einklang mit den Verpflichtungen, die BC Partners und die Geschäftsführung der United Group im Jahr 2025 eingegangen sind. Das Adria News Network ist innerhalb der Europäischen Union zugelassen und reguliert, wobei die Lizenzen Garantien für die redaktionelle Unabhängigkeit beinhalten.