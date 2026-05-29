🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Tradingchance

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon im Höhenflug: Weiteres Potenzial mit (Turbo)-Calls

    Kann die Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 90 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit Ende März 2026 in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie damals noch bei 38 Euro so wird mit aktuell 80,30 Euro auf dem höchsten Wert seit mehr als 25 Jahren gehandelt.

    Wegen des starken Engagements im Bereich Künstlicher Intelligenz, das für eine weitere Margensteigerung sorgen sollte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 70 auf 90 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Kann die Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 90 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro 

    Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 16.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000HM5YW38, wurde beim Aktienkurs von 80,30 Euro mit 1,13 – 1,14 Euro gehandelt.

    Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,75 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,035 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,035 Euro, BV 1, ISIN:  DE000MR0ENG6, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 10,31 – 10,34 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 18,96 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,075 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,075 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA5L4J3, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 15,84 – 15,86 Euro quotiert.

    Legt die Infineon-Aktie auf 90 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 24,92 Euro (+57 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Infineon im Höhenflug: Weiteres Potenzial mit (Turbo)-Calls Kaufempfehlung
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     