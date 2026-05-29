Infineon im Höhenflug: Weiteres Potenzial mit (Turbo)-Calls

Wegen des starken Engagements im Bereich Künstlicher Intelligenz, das für eine weitere Margensteigerung sorgen sollte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 70 auf 90 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Kann die Aktie ihren Höhenflug in den nächsten Wochen auf 90 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit Ende März 2026 in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung. Notierte die Aktie damals noch bei 38 Euro so wird mit aktuell 80,30 Euro auf dem höchsten Wert seit mehr als 25 Jahren gehandelt.

Optionsschein mit Basispreis bei 80 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 80 Euro, Bewertungstag 16.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000HM5YW38, wurde beim Aktienkurs von 80,30 Euro mit 1,13 – 1,14 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 90 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,75 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 71,035 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 71,035 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR0ENG6, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 10,31 – 10,34 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 18,96 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,075 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,075 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA5L4J3, wurde beim Aktienkurs 80,30 Euro mit 15,84 – 15,86 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 90 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 24,92 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.