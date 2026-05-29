Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %

Der MDAX bewegt sich bei 33.441,48 PKT und steigt um +0,52 %. Top-Werte: CTS Eventim +3,40 %, Lanxess +2,21 %, Redcare Pharmacy +2,20 % Flop-Werte: Salzgitter -0,98 %, PUMA -0,92 %, Delivery Hero -0,83 %

Der DAX bewegt sich bei 25.149,78 PKT und steigt um +0,19 %. Top-Werte: Zalando +2,26 %, Airbus +1,94 %, Heidelberg Materials +1,55 % Flop-Werte: Deutsche Bank -1,94 %, Siemens Energy -1,69 %, Bayer -1,07 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (09:59:13) bei 4.142,32 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +8,85 %, Bechtle +1,92 %, Eckert & Ziegler +1,84 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,36 %, AIXTRON -0,76 %, Draegerwerk -0,32 %

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:19) bei 6.085,11 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Airbus +1,94 %, SAFRAN +1,65 %, BNP Paribas (A) +1,48 %

Flop-Werte: Deutsche Bank -1,94 %, Siemens Energy -1,69 %, Bayer -1,07 %

Der ATX bewegt sich bei 6.115,17 PKT und steigt um +0,95 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,15 %, PORR +4,58 %, Raiffeisen Bank International +2,45 %

Flop-Werte: EVN -0,44 %, Verbund Akt.(A) -0,43 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,30 %

Der SMI steht bei 13.565,60 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Logitech International +2,68 %, Alcon +0,97 %, Kuehne + Nagel International +0,93 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -0,35 %, ABB -0,27 %, Givaudan -0,20 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.246,44 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: Societe Generale +2,30 %, Airbus +1,94 %, Renault +1,85 %

Flop-Werte: LEGRAND -1,14 %, Euronext -0,54 %, Hermes International -0,50 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:24) bei 3.122,99 PKT und steigt um 0,00 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,17 %, Swedbank Shs(A) +0,88 %, Alfa Laval +0,81 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,54 %, SKF (B) -0,40 %, ABB -0,27 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.010,00 PKT und steigt um +2,56 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,58 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,16 %, Piraeus Port Authority +0,84 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, Public Power -0,54 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,42 %