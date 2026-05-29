Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 29.05. - FTSE Athex 20 stark +2,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.149,78 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Zalando +2,26 %, Airbus +1,94 %, Heidelberg Materials +1,55 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -1,94 %, Siemens Energy -1,69 %, Bayer -1,07 %
Der MDAX bewegt sich bei 33.441,48 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: CTS Eventim +3,40 %, Lanxess +2,21 %, Redcare Pharmacy +2,20 %
Flop-Werte: Salzgitter -0,98 %, PUMA -0,92 %, Delivery Hero -0,83 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:13) bei 4.142,32 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +8,85 %, Bechtle +1,92 %, Eckert & Ziegler +1,84 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,36 %, AIXTRON -0,76 %, Draegerwerk -0,32 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:19) bei 6.085,11 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Airbus +1,94 %, SAFRAN +1,65 %, BNP Paribas (A) +1,48 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -1,94 %, Siemens Energy -1,69 %, Bayer -1,07 %
Der ATX bewegt sich bei 6.115,17 PKT und steigt um +0,95 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,15 %, PORR +4,58 %, Raiffeisen Bank International +2,45 %
Flop-Werte: EVN -0,44 %, Verbund Akt.(A) -0,43 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,30 %
Der SMI steht bei 13.565,60 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Logitech International +2,68 %, Alcon +0,97 %, Kuehne + Nagel International +0,93 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -0,35 %, ABB -0,27 %, Givaudan -0,20 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.246,44 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: Societe Generale +2,30 %, Airbus +1,94 %, Renault +1,85 %
Flop-Werte: LEGRAND -1,14 %, Euronext -0,54 %, Hermes International -0,50 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:56:24) bei 3.122,99 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +1,17 %, Swedbank Shs(A) +0,88 %, Alfa Laval +0,81 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -0,54 %, SKF (B) -0,40 %, ABB -0,27 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 6.010,00 PKT und steigt um +2,56 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,58 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,16 %, Piraeus Port Authority +0,84 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,37 %, Public Power -0,54 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,42 %
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