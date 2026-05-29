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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax im Plus - Positive Signale zu Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Iran-Einigung stützt Dax und Märkte
    • MDax und SDax legen zu EuroStoxx gewinnt am Morgen
    • CTS und Siltronic stark, Siemens Energy schwach
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax im Plus - Positive Signale zu Iran-Krieg
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Hoffnungsschimmer im Iran-Krieg sowie Rückenwind von den US-Börsen und aus Asien stützen den deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag im Mai. Der Dax stieg im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 25.118 Punkte. Damit steuert der Leitindex auf einen Wochengewinn von rund einem Prozent zu. Für den als Crash-Monat verrufenen Mai deutet sich ein Plus von rund dreieinhalb Prozent an. Bis zum Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Januar hat es der Dax nicht mehr weit.

    Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen stieg am Freitagmorgen um 0,4 Prozent auf 33.369 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDax setzte seinen Rekordkurs fort und legte zuletzt um 0,6 Prozent zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent nach oben.

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    Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Die Hängepartie ist damit aber noch nicht beendet. Hinsichtlich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Die Ölpreise fielen am Morgen weiter.

    Diese neue Entwicklung beruhige die Börsen und lasse die Ölpreise sowie die Zinsen sinken, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Dass eine Kompromissfindung hier schwierig und langwierig sein kann, sollte weiterhin niemanden überraschen. Und so müssen sich die Börsen trotz der aktuell positiven Nachrichtenlage auch weiterhin auf erhöhte Schwankungen einstellen", ergänzte der Experte.

    Nach den Entspannungssignalen aus Nahost waren Aktien aus dem Reisesektor überdurchschnittlich gefragt. So verteuerten sich die Papiere von Lufthansa und Tui um 2,0 beziehungsweise 1,5 Prozent.

    Zudem stehen die Aktien von CTS Eventim im Anlegerfokus. Der Ticketvermarkter und Veranstalter steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 18,5 Prozent. Die Jahresziele wurden bestätigt. Das Geschäft mit Live Events habe positiv überrascht, kommentierte Analyst Andreas Riemann von der Investmentbank Oddo BHF. Die CTS-Aktie schnellte um 7,8 Prozent nach oben und war damit Spitzenreiter im MDax.

    Die Titel des Waferherstellers Siltronic setzten ihren jüngsten Höhenflug mit einem Kurssprung von 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren fort. Sie profitieren von der anhaltenden Rally der US-Technologiewerte, vor allem aus dem Halbleitersektor im Zuge der Kursfantasie um das Thema Künstliche Intelligenz.

    Dagegen setzten sich die Gewinnmitnahmen bei Siemens Energy fort. Mit einem Minus von 2,2 Prozent war die Aktie des Energietechnikkonzerns schwächster Dax-Wert.

    Die Anteilsscheine von Deutsche Bank , Springer Nature und Kion werden mit einem Dividendenabschlag gehandelt./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 27,86 auf Tradegate (29. Mai 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -7,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 129,81 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +23,15 %/+38,55 % bedeutet.




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