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    HÖRMANN Industries: Stabiler Jahresstart 2026 – Anleihe 7,00 % bis 07/28

    HÖRMANN Industries startet verhalten ins Jahr 2026: leicht rückläufige Kennzahlen treffen auf wachsenden Auftragsbestand und eine bestätigte, ambitionierte Jahresprognose.

    HÖRMANN Industries: Stabiler Jahresstart 2026 – Anleihe 7,00 % bis 07/28
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • Der Umsatz von HÖRMANN Industries im ersten Quartal 2026 lag bei 149,6 Mio. €, leicht unter dem Vorjahr (150,8 Mio. €)
    • Das EBITDA betrug 4,0 Mio. €, das EBIT 0,5 Mio. €, beide leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr
    • Der Auftragsbestand stieg zum 31. März 2026 auf 608,4 Mio. €, während der Auftragseingang leicht auf 180,9 Mio. € zurückging
    • Trotz Unsicherheiten und Herausforderungen im Markt bleibt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von 700–760 Mio. € und einem EBIT von rund 30 Mio. € unverändert gültig
    • Die Eigenkapitalquote sank leicht auf 35,2 %, der Nettofinanzmittelbestand lag bei 69,1 Mio. €
    • Die Zahl der Mitarbeitenden verringerte sich leicht auf 2.878 Personen, die Gruppe bleibt auf Wachstumskurs trotz herausforderndem Umfeld

    Der Kurs von Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,38EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28

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    ISIN:NO0012938325WKN:A351U9
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