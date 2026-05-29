HÖRMANN Industries: Stabiler Jahresstart 2026 – Anleihe 7,00 % bis 07/28
HÖRMANN Industries startet verhalten ins Jahr 2026: leicht rückläufige Kennzahlen treffen auf wachsenden Auftragsbestand und eine bestätigte, ambitionierte Jahresprognose.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- Der Umsatz von HÖRMANN Industries im ersten Quartal 2026 lag bei 149,6 Mio. €, leicht unter dem Vorjahr (150,8 Mio. €)
- Das EBITDA betrug 4,0 Mio. €, das EBIT 0,5 Mio. €, beide leicht rückläufig im Vergleich zum Vorjahr
- Der Auftragsbestand stieg zum 31. März 2026 auf 608,4 Mio. €, während der Auftragseingang leicht auf 180,9 Mio. € zurückging
- Trotz Unsicherheiten und Herausforderungen im Markt bleibt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatz von 700–760 Mio. € und einem EBIT von rund 30 Mio. € unverändert gültig
- Die Eigenkapitalquote sank leicht auf 35,2 %, der Nettofinanzmittelbestand lag bei 69,1 Mio. €
- Die Zahl der Mitarbeitenden verringerte sich leicht auf 2.878 Personen, die Gruppe bleibt auf Wachstumskurs trotz herausforderndem Umfeld
Der Kurs von Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,38EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht
verändert.
0,00 %
0,00 %
0,00 %
-0,47 %
+0,91 %
+4,34 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.