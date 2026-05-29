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    SdK & AIRTIME: Neue Plattform für Anlegerforen gestartet

    Die SdK setzt bei digitalen Anlegerforen künftig auf AIRTIME: Gemeinsam entsteht eine moderne, interaktive Plattform für den Dialog zwischen Investoren und Unternehmen.

    SdK & AIRTIME: Neue Plattform für Anlegerforen gestartet
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. kooperiert künftig mit AIRTIME bei der Durchführung digitaler Anlegerforen.
    • Ziel der Zusammenarbeit ist es, die technischen Möglichkeiten für virtuelle Veranstaltungen zu verbessern und eine moderne Plattform für den Austausch zwischen Anlegern und Unternehmen zu bieten.
    • Die SdK veranstaltet jährlich rund 50 Anlegerforen, die sich als wichtige Plattform für den direkten Dialog im Kapitalmarkt etabliert haben.
    • AIRTIME bringt technologische Expertise in die Kooperation ein, entwickelt innovative Softwarelösungen für digitale Events und verbessert die Nutzerfreundlichkeit, Interaktivität und Stabilität der Veranstaltungen.
    • Die Zusammenarbeit umfasst die technische Umsetzung und Weiterentwicklung der virtuellen Anlegerforen, um eine intuitivere Teilnahme und erweiterte Interaktionsmöglichkeiten zu ermöglichen.
    • Anleger können sich bereits kostenlos unter www.appairtime.com/ anmelden, um Zugang zu vielfältigen digitalen Events zu erhalten.



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