SdK & AIRTIME: Neue Plattform für Anlegerforen gestartet
Die SdK setzt bei digitalen Anlegerforen künftig auf AIRTIME: Gemeinsam entsteht eine moderne, interaktive Plattform für den Dialog zwischen Investoren und Unternehmen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. kooperiert künftig mit AIRTIME bei der Durchführung digitaler Anlegerforen.
- Ziel der Zusammenarbeit ist es, die technischen Möglichkeiten für virtuelle Veranstaltungen zu verbessern und eine moderne Plattform für den Austausch zwischen Anlegern und Unternehmen zu bieten.
- Die SdK veranstaltet jährlich rund 50 Anlegerforen, die sich als wichtige Plattform für den direkten Dialog im Kapitalmarkt etabliert haben.
- AIRTIME bringt technologische Expertise in die Kooperation ein, entwickelt innovative Softwarelösungen für digitale Events und verbessert die Nutzerfreundlichkeit, Interaktivität und Stabilität der Veranstaltungen.
- Die Zusammenarbeit umfasst die technische Umsetzung und Weiterentwicklung der virtuellen Anlegerforen, um eine intuitivere Teilnahme und erweiterte Interaktionsmöglichkeiten zu ermöglichen.
- Anleger können sich bereits kostenlos unter www.appairtime.com/ anmelden, um Zugang zu vielfältigen digitalen Events zu erhalten.
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